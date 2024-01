Còn vài ngày nữa là Tết, siêu thị dồn dập khuyến mãi, giảm giá sốc

Siêu thị giảm giá sâu

Ngày 31/1, tức 21 tháng Chạp, ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị ở TP.HCM, sức mua các mặt hàng đã dần tăng nhiệt. Các siêu thị cũng bạt ngàn chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu để khách sắm Tết.

Tại siêu thị Emart Phan Văn Trị, hàng loạt các loại bánh mứt, bánh kẹo Tết đều đang giảm giá sâu. Bánh quy LU hộp 700g 254.000 đồng/hộp, giảm còn 200.000 đồng; bánh Danisa 792g 305.000 đồng/hộp, giảm còn 239.000 đồng. Nhiều loại bánh kẹo có thương hiệu khác giảm từ 20 - 30%.

Ở quầy thực phẩm tươi sống, nạm bò sau khi giảm giá còn 169.000 đồng/kg, lạp xưởng Vissan Mai Quế Lộ gói 500g 95.000 đồng/gói, giò lụa Vissan 500g 84.000đ/cây…

Sức mua tại các siêu thị dịp Tết đã tăng. Ảnh: Phúc Minh

Ông Lê Hữu Tình - Quản lý cấp cao marketing Thiso Retail - doanh nghiệp vận hành hệ thống Emart, cho biết các siêu thị thuộc hệ thống đang liên tục tung nhiều khuyến mãi lớn, nhỏ nhằm mục tiêu thúc đẩy sức mua tại TP.HCM.



“Từ nay đến 30 Tết, hoạt động khuyến mãi của chúng tôi tập trung quanh chủ đề chính là chợ Tết, với các hình thức giảm giá, tặng quà, chương trình thành viên, chiết khấu giỏ quà Tết. Hàng loạt sản phẩm giảm giá sâu, mua 1 tặng 1, kèm quà tặng được áp dụng cho nhóm bánh, kẹo, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh, nước giải khát, sản phẩm gia dụng, thời trang du xuân”, ông Tình nói với Thế Giới Tiếp Thị.

Đại diện MM Mega Market cho biết các siêu thị thuộc hệ thống đang ưu đãi khủng với giá giảm lên đến 70%, tập trung nhóm mặt hàng thiết yếu cho Tết như gạo, đường, muối, dầu ăn…

“Chúng tôi còn có chương trình mua nhiều lợi nhiều như hàng lốc số lượng lớn mua 2 tặng 1. Các sản phẩm combo đặc biệt như thùng nước ngọt kết hợp 2 vị Pepsi và 7UP, Pepsi và Mirinda… được bày bán duy nhất tại MM trong dịp Tết. Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình giá sỉ hỗ trợ người tiêu dùng mua thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau củ quả, trái cây với giá rẻ như chợ sỉ”, vị này nói thêm.

Các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C, Tops Market, Aeon… cũng đồng loạt diễn ra các chương trình giảm giá sâu để kích thích nhu cầu dịp cao điểm mua sắm Tết.

Sức mua đang tăng

Nhờ các chương trình giảm giá, khuyến mãi sâu mà nhiều hệ thống siêu thị cho biết sức mua đến thời điểm này đã tăng so với cùng thời điểm trước Tết năm ngoái, còn so với ngày thường, sức mua cũng tăng mạnh.

Sức mua tại các siêu thị Emart đã tăng khoảng 20% so với ngày thường. Còn tại MM Mega Market, sức mua của các mặt hàng như bánh kẹo tăng 15%, các đơn hàng quà Tết tăng 15% so Tết năm ngoái. Doanh thu tại các trung tâm tăng khoảng 300% so ngày thường.

Các hệ thống siêu thị tăng cường khuyến mãi, giảm giá dịp Tết. Ảnh: Trung Kiên

Bà Đỗ Thị Dậu - Trưởng ban quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, cho biết hiện sức mua tại các siêu thị Satra và cửa hàng Satrafoods đang tăng dần. Hàng thiết yếu và những sản phẩm phục vụ mùa Tết đang bán chạy nhất. Nhu cầu giỏ quà Tết của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, ban ngành đang tăng mạnh.

Theo bà Dậu, trong tuần này sẽ cao điểm mua sắm Tết. Người tiêu dùng tại khu vực đô thị sẽ đến mua hàng tại siêu thị và các điểm bán lẻ tăng cao. Do đó, các điểm bán đều tăng lượng hàng để phục vụ nhu cầu thị trường.

Các nhà sản xuất thực phẩm lớn như Vissan, Ba Huân cũng cho biết sẽ đẩy mạnh nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi sốc trong những ngày cận Tết theo tinh thần càng Tết càng giảm sâu để hỗ trợ người tiêu dùng, nhất là công nhân, người lao động đón Tết tại TP.HCM.

Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị, các hệ thống siêu thị, phân phối, bán lẻ đều cho biết tăng thời gian phục vụ trong cao điểm mua sắm Tết theo hướng mở sớm và đóng cửa muộn với tinh thần sẵn sàng phục vụ, còn khách là còn mở.