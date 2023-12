Công bố nguyên nhân hơn 60 người ngộ độc đêm tiệc Trung thu ở TP.HCM: Bánh su kem là nguyên nhân gây ngộ độc

Theo kết luận chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc ngộ độc tập thể xảy ra sau đêm tiệc mừng Trung thu tại Chung cư Palm Heights (An Phú, TP Thủ Đức) ngày 29/9, nguyên nhân vụ ngộ độc là do bánh su kem.

Buổi tiệc Trung thu do Ban quản lý chung cư Palm Heights thuê đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức lúc 17h30 ngày 29/9 cho cư dân chung cư. Trong bữa tiệc có các loại thức ăn gồm bánh su kem (bánh Choux) được đặt online từ cửa hàng bánh Givral (quận Bình Thạnh) bán bánh do Công ty CP bánh Givral (Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú) sản xuất và 15 gói xúc xích được tài trợ.

Nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Givral ngừng bán bánh su kem sau vụ ngộ độc tập thể ở tiệc Trung thu tại chung cư TP.Thủ Đức. Ảnh: Givral

Tổng cộng 118 người tham gia bữa tiệc, trong đó 61 người ngộ độc gồm có 25 người phải nhập viện điều trị và 36 người tự mua thuốc điều trị. Vụ ngộ độc này khiến 1 bé gái 6 tuổi tử vong.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu bánh su kem của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, phát hiện một số vi sinh vật vượt giới hạn cho phép, như chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí, vi khuẩn Coliform, Bacillus cereus và Salmonella; là các độc tố gây bệnh đường tiêu hóa.

Trong mẫu bánh su kem do Công an TP Thủ Đức cung cấp còn phát hiện thêm vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus aureus, một loại vi khuẩn phổ biến rộng rãi, gây nhiều tác hại và ngộ độc thực phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy ngày 29/9, Công ty CP bánh Givral sản xuất 1.394 bánh Choux các loại, có hạn sử dụng trong ngày và xuất về cho các cửa hàng trực thuộc, đại lý, trường học,… Trong đó, cửa hàng Givral trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi cung cấp bánh cho buổi tiệc, đã nhập 312 bánh su kem.

Bánh su kem là thủ phạm gây ngộ độc tập thể ở tiệc Trung thu tại chung cư TP.Thủ Đức. Ảnh minh họa

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ xử lý theo thẩm quyền đối với cơ sở gây ra ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, tại cuộc họp báo định kỳ chiều 5/10, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, cho biết Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đã cử cùng lúc 3 đội xuống cơ sở để kiểm tra thực tế, kiểm tra cơ sở sản xuất, phân phối bánh, lấy mẫu tất cả các nguyên liệu như sữa, trứng, bơ… và mẫu bánh lưu sản xuất ngày 29/9.

Việc chỉ tập trung vào bánh su kem, bà Lan thông tin vì em bé 6 tuổi tử vong chỉ ăn bánh su kem do mẹ mang về.

Bà Lan cũng cho rằng có nghi ngờ vấn đề trong bảo quản bánh su kem, bởi loại bánh này cần bảo quản trong tủ lạnh, nhưng nhiều người sử dụng khi bánh đã đưa ra ngoài khá lâu.

Sau sự việc xảy ra, từ ngày 9/10, nhiều cửa hàng Givral tạm ngưng bán bánh su kem. Doanh nghiệp cho biết sự việc xảy ra, dù bất cứ nguyên do nào cũng xin được chia sẻ và thực hiện trách nhiệm với các nạn nhân trong vụ việc. Hiện trên website của doanh nghiệp, loại bánh su kem cũng không còn thể hiện ở phần sản phẩm.