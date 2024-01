Mới đầu năm 2024, cuộc chiến xe công nghệ có diễn biến mới

Công ty CP Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển nền tảng đa dịch vụ Be, vừa tiếp nhận khoản đầu tư từ Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS). VPBank Securities sẽ đầu tư sở hữu cổ phần Be Holdings - công ty chủ sở hữu của Be Group. Tổng giá trị thương vụ sau giao dịch gần 740 tỷ đồng.



Cuộc chiến xe công nghệ: Ứng dụng gọi xe Be vừa nhận khoản đầu tư mới từ Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS). Ảnh: Phúc Minh

Theo Be, khoản đầu tư này sẽ bổ sung tiềm lực tài chính hỗ trợ, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển mạnh mẽ kể từ sau Covid, vươn tới là ứng dụng đa dịch vụ Việt Nam hàng đầu thị trường.

Ngoài ra, sự tham gia của một tổ chức tài chính lớn cũng sẽ khẳng định tiềm năng tăng trưởng của Be Group, cũng như bổ sung các nguồn lực hỗ trợ về quản trị, khả năng tiếp cận vốn, tài chính.

VPBankS cũng sẽ là nhà đầu tư tổ chức đầu tiên tham gia vào công ty chủ sở hữu Be Group, nắm giữ cổ phần thiểu số.

Phía VPBankS kỳ vọng thông qua việc chính thức trở thành cổ đông của Be, sẽ mang lại hiệu quả nhờ vào tiềm năng phát triển của nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be, một trong những ứng cử viên trở thành kỳ lân công nghệ của Việt Nam.

Be Group sẽ sử dụng nguồn vốn được bổ sung để tiếp tục mở rộng và nâng cao toàn diện các dịch vụ gọi xe, giao hàng, dịch vụ số, dịch vụ tài chính cũng như mở rộng các thị trường, dịch vụ mới thuộc lĩnh vực tiêu dùng, giao thông vận tải.

Năm 2022, Be từng nhận khoản vay với hạn mức lên tới 100 triệu USD từ ngân hàng Deutsche Bank Singapore.

Cuộc chiến xe công nghệ đang ngày càng cạnh tranh gay gắt. Ảnh: Phúc Minh

Be Group là công ty công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be. Be hiện cung cấp hơn 15 dịch vụ, gồm từ gọi xe - di chuyển đa phương thức (ô tô, taxi, taxi điện, xe máy, xe khách, xe bus, vé máy bay…) cho tới giao hàng, giao đồ ăn, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông.

Cũng trong thông báo vừa phát đi, Be cho biết hiện nắm giữ 35% thị phần chỉ riêng trong lĩnh vực gọi xe công nghệ.

Đáng chú ý, Be đặt mục tiêu có lãi Ebitda trong năm tài chính 2024 trong lúc thị trường xe công nghệ và các dịch vụ phát triển từ xe công nghệ đang cạnh tranh gay gắt, với hàng loạt tên tuổi như Grab, Gojek, Shopee Food và “người mới” Xanh SM.