Đặc sản Ninh Bình nổi tiếng, mọc trên đá, có tiền chưa chắc mua được

Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp (DN) dệt may, nhu cầu hàng may mặc trên thế giới hiện có xu hướng giảm do lạm phát tăng, người tiêu dùng các nước cũng thắt chặt chi tiêu sau dịch… Tình hình này khiến các đơn hàng xuất khẩu đang giảm nhanh.