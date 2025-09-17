Đánh thức kho báu dưới tán rừng, mục tiêu giúp người dân vùng Đông Bắc làm giàu
Hoàng Tính
17/09/2025 5:52 AM (GMT+7)
Phát triển lâm sản ngoài gỗ là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân… Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá, hướng dẫn, kỹ thuật phát triển, mô hình lâm sản ngoài gỗ đa giá trị
Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Hoài Nam – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; lãnh đạo các Vụ, Viện, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Về phía tỉnh Lạng Sơn có bà Đinh Thị Thu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và đại diện xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn "Mỏ vàng" lâm sản cần được khai thác đúng cách
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Đoàn Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, khẳng định: Phát triển lâm sản ngoài gỗ đa giá trị là một chủ trương lớn, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là hướng đi giúp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.
Phát biểu tại Chương trình bà Đinh Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh: Lạng Sơn có tiềm năng và lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 602,24 nghìn ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng sản xuất chiếm tới 489,56 nghìn ha.
Lạng Sơn từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ" của cây hồi với diện tích lên đến gần 46.000 ha, lớn nhất cả nước. Cùng với đó là những vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn khác như thông (13.542,48 ha), quế (10.754,26 ha), keo (55.945,67 ha)... Những năm qua, nhờ phát triển kinh tế rừng, đời sống người dân đã có nhiều thay đổi đáng kể, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ rừng.
Tuy nhiên, việc phát triển vẫn còn mang tính tự phát, giá trị gia tăng chưa cao, chủ yếu là khai thác và bán nguyên liệu thô. Do đó, việc tổ chức hội nghị lần này được xem là cơ hội vàng để Lạng Sơn học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu khoa học kỹ thuật và tìm ra hướng đi bài bản, bền vững cho các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ của địa phương.
Quyết tâm nâng tầm giá trị từ rừng
Hội nghị đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng: Đánh giá và giới thiệu các mô hình tiêu biểu về lâm sản ngoài gỗ đa giá trị trên cả nước; Giới thiệu, hướng dẫn bộ tài liệu kỹ thuật về phát triển các mô hình; Tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học và người dân cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những cơ hội và thách thức.
Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ, mở ra chương mới cho sự phát triển lâm sản ngoài gỗ không chỉ ở Lạng Sơn mà còn trên phạm vi cả nước.
Trong chiều cùng ngày các đại biểu cũng đã tham quan mô hình trồng cây khôi nhung dưới tán rừng hồi tại xã Mẫu Sơn, đang được Ban Quản lý Rừng Đặc dụng và Phòng hộ triển khai trồng thí điểm tại vùng đệm của xã Mẫu Sơn.
Ông Mã Văn Hiện - Phó Trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ Rừng Đặc dụng và Phòng hộ Mẫu Sơn (thuộc Ban Quản lý Rừng Đặc dụng và Phòng hộ) cho biết: Hiện nay đơn vị đã hỗ trợ bà con trồng được 10,3 ha cây khôi nhung cho 33 hộ gia đình, bước đầu đánh giá cây rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thích nghi tốt với môi trường và tỷ lệ sống đạt 90%. Mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân.
Là người tham gia chuyến đi thực tế tại vườn trồng cây khôi nhung, ông Lăng Văn Lý - Bí thư, Trưởng thôn Nà Lại, xã Đồng Đăng cho hay: Tôi thấy đây là mô hình rất hay, tận dụng được diện tích dưới tán rừng hồi, mong rằng trong thời gian tới ngành lâm nghiệp Lạng Sơn sẽ hỗ trợ người dân Nà Lại được sớm tiếp cận, triển khai mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng như này.
Kết quả của Hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện các bộ hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng các mô hình tiêu biểu và nhân rộng ra toàn quốc, biến "kho báu dưới tán lá" thành động lực thực sự cho phát triển kinh tế - xã hội và giúp người dân sống gần rừng có một cuộc sống ấm no, sung túc hơn.
