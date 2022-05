Đắt ngang nho Mỹ, loại mận trồng trên núi cao Việt Nam siêu hút khách

Thời điểm cuối tháng 5, khi vào chính vụ hè, giá các loại trái cây bắt đầu có dấu hiệu "hạ nhiệt", riêng chỉ có một loại mận Pu Nhi có giá bán chạm 150.000 đồng/kg vẫn siêu "hút" khách.

Mận Pu Nhi được trồng chủ yếu tại núi Pu Nhi ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Được mệnh danh là "cherry Việt Nam", mận Pu Nhi đầu mùa có giá bán rất đắt đỏ, lên đến 150.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều người lùng mua.

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm); chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân); chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy)... giá loại mận "cherry Việt Nam" dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, tuỳ từng loại và mẫu mã.

Bà Nguyễn Thị Bích (38 tuổi) - tiểu thương chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Thời điểm này, cửa hàng tôi bán với nhiều loại mận khác nhau, loại mận rẻ nhất có giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg, loại khác có giá "nhỉnh" hơn từ 50.000 đồng, còn loại đắt nhất là mận Pu Nhi hay còn gọi là mận "cherry" có giá khoảng 130.000 - 150.000 đồng/kg".

Cũng theo bà Bích, lý do khiến nhiều người săn lùng loại mận này là do những trái mận Pu Nhi khi chín đỏ có màu thẫm, giòn, dóc hạt, ngọt đậm, hậu vị thơm ngon không kém quả cherry. So với mận hậu, mận cherry chiếm được cảm tình của nhiều người hơn do có hương vị ngọt thanh đặc trưng riêng.

Theo khảo sát của phóng viên, loại mận "cherry Việt Nam" không chỉ được bày bán tại các vỉa hè, chợ dân sinh truyền thống trên địa bàn thành phố, mà còn được rao bán sôi động trên các trang "chợ mạng", đặc biệt là trong các hội nhóm "sành" ăn uống.

Chị Đào Thị Hoa (34 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) - người có thâm niên hơn 6 năm kinh doanh trái cây trên mạng xã hội cho biết, để cung ứng cho cho khách hàng thưởng thức loại mận "có một không hai" này, năm nào vào mùa, chị cũng ưu tiên nhập hàng về bán. Bởi theo chị, so với mận hậu, mận Pu Nhi đắt khách hơn cảChỉ bán loại mận Pu Nhi là hàng tuyển chọn từng quả, chị Hoa cho biết, loại mận này không những "hút" khách mà giá còn cao ngất ngưởng, có khi lên đến 200.000 đồng/kg vẫn liên tục "cháy" hàng. Còn vào thời điểm chính vụ, giá hạ nhiệt còn 100.000 - 150.000 đồng/kg.

Theo chị Hoa, mận này chỉ có ở núi Pu Nhi nên khá hiếm, số lượng trồng không nhiều và chỉ canh tác trên một vùng đất. Chưa kể, mận Pu Nhi chỉ kéo dài đúng 20 ngày, nếu qua chính vụ sẽ không có mà bán. Đây cũng là lý do mận Pu Nhi vào mùa thường được giới sành ăn săn mua.





"Giá mận Pu Nhi mua tại vườn khá cao. Thời điểm này, giá xăng liên tục chạm đỉnh nên phí vận chuyển theo đó cũng tăng cao nên mận về đến cửa hàng giá lại càng đắt đỏ. Tuy vậy, tại thời điểm hiện tại, khách hàng đang rất chuộng ăn loại mận đặc sản Sơn La nên mận về bao nhiêu cũng bán hết", chị Hoa cho hay.

Những ngày gần đây, mận Pu Nhi trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội. Vào thời điểm chính vụ, số lượng mận Pu Nhi về nhiều hơn nhưng hàng lúc nào cũng luôn trong tình trạng "nhỏ giọt", thậm chí là không đủ hàng để trả đơn.

Cũng vì lẽ đó mà không ít người "sành" ăn đều mua vài kg bỏ tủ ăn dần.

Chị Nam Anh (37 tuổi, ở đường Chiến Thắng, Hà Đông) chia sẻ, mỗi lần đến công ty, hội chị em đều rủ nhau mua loại trái cây này về ăn cho đã cơn thèm dù giá mận Pu Nhi cực kỳ đắt đỏ.

"Mận Pu Nhi vào mùa chín đỏ, giòn ngọt, nhìn thôi đã muốn mua ngay. Nhiều hôm tôi phải đặt trước mới mua được. Do số lượng mận Pu Nhi không nhiều nên mỗi lần đặt, tôi thường mua 2 -3kg một lần về bỏ tủ ăn dần", chị Nam Anh cho hay.