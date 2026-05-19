



Quảng Bình (cũ, sau sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Trị) không chỉ hấp dẫn du khách bởi những hang động nổi tiếng, Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNECO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, mà còn hấp dẫn bởi ẩm thực. Các món ăn ở đây được chế biến rất phong phú và đa dạng, bởi nguyên liệu được người dân nơi đây nuôi trồng, đánh bắt từ trên rừng cho đến dưới biển và cả ở những con suối.

Bánh ướt lòng gà, một trong những món đặc sản tại Đà Lạt cũng đã có mặt tại Đồng Hới, (Quảng Bình cũ). (Ảnh: Q.B)

Đặc sản Quảng Bình (cũ): Địa chỉ quán ăn vừa ngon bổ và chill du khách không nên bỏ lỡ trong dịp hè này

Các món ăn không chỉ tươi sống mà còn rất đậm đà mang hương vị của miền Trung khiến du khách ăn một lần sẽ nhớ mãi. Nếu có dịp ghé qua Quảng Bình (cũ) du khách nên ghé tới các địa chỉ dưới đây để thưởng thức các món ăn đặc sản Quảng Bình (cũ).

1. Paven - cháo canh cua rời

Cháo canh cua rời (thịt cua được xé rơi tơi). (Ảnh: Q.B)

Thịt cua được xé rời tơi trông rất bắt mắt và ngon. (Ảnh: Q.B)

Địa chỉ: số 02 Trần Bang Cẩn, Đồng Hới, (Quảng Bình cũ)

Món cháo canh cua là món ăn đặc sản bình dân của người miền Trung/ Quảng Bình (cũ). Cháo canh cua nghe tên tưởng là món cháo thông thường thế nhưng đây là sợi bánh canh làm từ bột mì hoặc bột gạo nấu với nước dùng hầm xương đậm đà. Cua ở đây thường là cua biển hoặc cua đồng tươi ngọt, nước dùng hơi sền sệt, đậm đà màu gạch cua, ăn cùng sợi bánh canh bột lọc/bột gạo dai mềm, thêm thịt cua, chả cá, trứng cút và giò heo.

Tại quán Paven – cháo canh cua rời nước cháo ngon đậm đà, cua rời tươi, kèm theo topping ram, chả, trứng khiến bát cháo canh cua vừa đầy đặn, ngon, ngọt.

2. Cháo Cầu Chui

Cháo Cầu Chui, Đồng Hới, Quảng Bình (cũ)

Địa chỉ: Số 01 Đặng Minh Khiêm, Đồng Hới, (Quảng Bình cũ)

Là một trong những quán cháo canh Quảng Bình cũ) giá rẻ, cháo Cầu Chui thu hút thực khách với hương vị nước dùng đậm đà cùng với đó là những sợi bánh được làm từ hỗn hợp bột mì và bột gạo nên đạt độ dai lý tưởng. Quán có topping sườn, chả cá ăn kèm ram rụn rất ít dầu, nước dùng thì siêu đậm đà ngon, ngọt.

3. Bánh mì Long Vũ

Chỉ là hàng bánh mì bán rong nhưng quán bánh mì này topping cũng rất phong phú và tươi ngon. (Ảnh: Q.B)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với Tôn Thất Thuyết, Đồng Hới, (Quảng Bình cũ)

Quán bánh mì chỉ là xe đẩy nhưng bánh mì ở đấy rất ngon được chủ quán nướng, ép giòn rụm. Đồng thời quán cũng có nhiều topping để du khách lựa chọn, trong đó có xôi, thịt nướng, bò khô cùng nước uống tự tay chủ quán làm.

Nếu đến Đồng Hới, du khách thèm ăn bánh mì thì hãy đến đây thưởng thức.

4. Hải sản Âu Thuyền

Nhà hàng Âu Thuyền, một trong những điểm đến ăn ngon và giá không quá đắt. (Ảnh: Q.B)

Hà được nướng mỡ hành vừa thơm, ngọt ngon. (Ảnh: Q.B)

Địa chỉ: Cổng sau Sunspa resort, Đồng Hới (Quảng Bình cũ)

Hải sản Âu Thuyền thu hút du khách bởi vị trí đẹp, rất chill được nhiều bạn trẻ yêu thích, bên cạnh đó các món ăn ở đây cũng tươi, ngon và phong phú, từ hải sản tươi như mực, ốc hương, hàu, cua, ghẹ…đến thịt bò, các món chế biến từ lợn, các món chế biến từ thịt dê…giá các món ăn cũng không quá đắt, vừa phải hợp với món ăn mà du khách chọn.

5. Quán ốc Chảo

Quán ốc Chảo tại Đồng Hới, Quảng Bình (cũ)

Địa chỉ: Số 10 Lý Nam Đế, Đồng Hới (Quảng Bình cũ)

Ốc Chảo là quán được nhiều bạn trẻ tìm đến bởi đa dạng các món ăn và giá lại bình dân. Quán có đủ các loại món nướng như bò tươi nướng than hoa, lẩu thái TomYum và đặc biệt là các loại ốc được chế biến ngon, tươi.

Ốc Chảo được người dân bản địa chọn hay và nhiều du khách cũng tìm đến để thưởng thức.

6. Cháo canh chị Vân

Cháo canh chị Vân, một trong những địa điểm ăn bình dân được nhiều bạn trẻ, dân phượt yêu thích và lựa chọn. (Ảnh: Q.B)

Địa chỉ: Chân cầu Nhật Lệ 1, Đồng Hới (Quảng Bình cũ)

Quảng Bình (cũ) là một trong những nơi sở hữu những món đặc sản hấp dẫn. Bên cạnh món Cá nghéo bao tử Quảng Bình (cũ) độc nhất vô nhị, vùng đất này còn có món cháo canh cũng rất được lòng thực khách. Cháo canh là món ăn đặc sản bình dân và được người dân ở đây biến tấu với rất nhiều cách chế biến khác nhau tạo nên sự phong phú, đa dang cho món cháo canh.



Tọa lạc ngay dưới chân cầu Nhật Lệ 1 (gần Lavish), món cháo canh được chế biến rất đặc sắc. Nổi bật nhất của quán phải kể đến nồi nước dùng được ninh từ xương đầu heo, dùng kèm với nhiều topping. Ngoài ra, sợi bánh canh của quán được làm từ hỗn hợp bột mỳ trộn cùng bột gạo, tạo nên độ dai lý tưởng, mang đến sự hấp dẫn cho thực khách trong suốt quá trình thưởng thức.

7. Quán cháo lòng/bún lòng xào Nghệ

Món cháo lòng, bún lòng xào Nghệ. (Ảnh: Q.B)

Địa chỉ: Số 23 Lê Quý Đôn, Đồng Hới (Quảng Bình cũ)

Cháo lòng/bún lòng xào Nghệ là một trong những món ăn khá lạ miệng với nhiều người nhưng lại là món ăn quen thuộc với người dân nơi đây.

Bún lòng xào nghệ là món ăn dân dã, thơm ngon đặc trưng của miền Trung. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu vàng ươm của nghệ, độ dai giòn của lòng lợn và sự thanh mát của bún tạo nên hương vị hấp dẫn, kích thích vị giác.

Quán cháo lòng/bún lòng xào Nghệ được người dân nơi đây yêu thích và lựa chọn, nếu du khách muốn đổi vị khi đã ngán hải sản thì có thể đến đây để thưởng thức món này.

8. Quán Bò Né

Bò Né, một trong những món ăn nổi tiếng, đặc sản miền Trung. (Ảnh: Q.B)

Địa chỉ: Số 68 phố Dương Đình Nghệ, Đồng Hới (Quảng Bình cũ)

Món bò né là món bò bít tết kiểu Việt Nam được phục vụ trên chảo gang nóng hổi. Cái tên "bò né" bắt nguồn từ phản xạ thực khách phải... né các giọt dầu mỡ bắn xèo xèo khi chảo vừa được dọn ra. Món ăn là sự kết hợp giao thoa văn hóa ẩm thực Pháp - Việt đặc sắc.

Quán được nhiều người dân địa phương và các bạn trẻ đi phượt thường xuyên chọn. Nếu có dịp ghé Đồng Hới (Quảng Bình cũ) du khách nên ghé qua và thưởng thức.

Cháo canh sát cá lóc. (Ảnh: Q.B)

Bên cạnh còn có nhiều địa chỉ ăn vặt, quà sáng như Luti quán, chuyên về hải sản được chế biến nhiều món tươi ngon, địa chỉ: 171 Nhật Lê, Đồng Hới (Quảng Bình cũ); Bánh ướt chồng đĩa, địa chỉ: số 126 Dương Văn An, Đồng Hới (Quảng Bình cũ); Cháo sát cá lóc, địa chỉ: Cơ sở 1: Bùng binh Hà Huy Tập giao với Hoàng Diệu; Cơ sở 2: Số 2 Lý Nam Đế, Đồng Hới (Quảng Bình cũ).