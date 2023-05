Doanh nghiệp bất động sản đổ về khu vực "màu mỡ" giáp ranh TP.HCM

Tiềm năng phát triển bất động sản vùng giáp ranh

Thời gian qua, trong bối cảnh quỹ đất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản đã dạt về vùng giáp ranh TP.HCM để đón sóng hạ tầng. Trong đó, khu vực TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) được nhiều nhà đầu tư hướng đến.



Tỉnh Bình Dương đang tập trung đẩy mạnh hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến đường nối huyết mạch, tăng tính liên kết vùng. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương này đang phối hợp TP.HCM để triển khai hai dự án giao thông kết nối đặc biệt quan trọng tại cửa ngõ, điểm nóng về giao thông.

Khu vực giáp ranh TP.HCM đang là điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Được biết, dự án nút giao Sóng Thần (phường An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) với đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức, TP.HCM) dài khoảng 1,2km. Dự kiến, tổng vốn đầu tư dự án này theo đề xuất hơn 3.809 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng 2.408 tỷ đồng (TP.HCM 471 tỷ đồng và Bình Dương 1.937 tỷ đồng). Chi phí xây dựng khoảng 760 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Dương và TP.HCM cũng đang phối hợp để triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình có chiều dài 1,36km (trong đó phần đường thuộc tỉnh Bình Dương có chiều dài 1,08km, còn lại thuộc TP.HCM).

Tổng mức đầu tư dự án này theo đề xuất là 1.693 tỷ đồng (trong đó phần mức đầu tư của tỉnh Bình Dương 1.501 tỷ đồng, phần còn lại thuộc TP.HCM). Đối với dự án này, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 170 hộ, trong đó 102 hộ bị giải tỏa trắng.

Loạt dự án bất động sản "đón sóng" hạ tầng

Với lợi thế về hạ tầng, nhiều chủ đầu tư đang triển khai dự án tại đoạn qua địa bàn TP.Dĩ An, phía tiếp giáp với TP.HCM. Các tuyến đường Lê Trọng Tấn, An Bình, Thống Nhất... (TP.Dĩ An) đang là "thủ phủ mới" về chung cư cao tầng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các công trình, dự án bất động sản được xây dựng trên tuyến đường giáp ranh TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Đơn cử, tuyến đường Thống Nhất (TP.Dĩ An) có hàng loạt dự án được các chủ đầu tư đón sóng như New Galaxy Bình Dương của chủ đầu tư Hưng Thịnh Group, dự án Bcons City của chủ đầu tư Bcons Group, dự án LDG Sky của LGD Ivestment...

Hay trên tuyến đường An Bình, đường Thống Nhất (TP.Dĩ An), cụm dự án của Phú Đông Group như Phú Đông Sky Graden, Phú Đông Premier, Him Lam Phú Đông đang được phát triển.

Ngoài ra, dự án Bcons Plygon của chủ đầu tư Bcons Group hay giáp đó là dự án chung cư Flora Novia Nam Long của chủ đầu tư Nam Long cũng nằm trên khu vực giáp ranh.

Nhà đầu tư địa ốc đón sóng hạ tầng. Ảnh: Gia Linh

Ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT DKRA Group cho hay: "Bất động sản có vị trí đẹp, tiếp cận với đường lớn, đại lộ… luôn là điểm đến hấp dẫn những nhà đầu tư cũng như khách hàng. Ai cũng muốn sống ở một dự án gần đường để tiện di chuyển đi làm, đặc biệt là các tuyến vành đai, đường kết nối liên vùng, liên tỉnh và kết nối với TP.HCM".

"Chủ đầu tư dự án cũng nắm rõ điều này, thậm chí có những doanh nghiệp đi trước, tìm những quỹ đất đẹp, chuẩn bị các thủ tục pháp lý để khi xây dựng tuyến đường thì cũng quảng bá dự án đến người mua. Và đương nhiên, khi mở rộng đường, hoặc mở ra 1 tuyến đường mới, chắc chắn sẽ thúc đẩy cả khu vực phát triển, cũng như giá trị bất động sản quanh mặt đường, cận đường cũng sẽ tăng theo", ông Lâm cho hay.