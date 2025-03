Ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp đoàn công tác Tập đoàn Ubisoft (Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Thành phần đoàn có Phó Chủ tịch toàn cầu, Trưởng Ban Đối ngoại Ubisoft, ông Francis Baillet; Giám đốc Điều hành Ubisoft Việt Nam, ông Alexis Fischer

Tại buổi tiếp, trên cơ sở những thông tin đã trao đổi tại chuyến thăm Văn phòng Tập đoàn Ubisoft tại Paris vào năm 2024, Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết, vừa qua, Trung ương đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, trong đó có lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Hiện nay, cùng với 3 Khu Công nghệ thông tin tập trung đã đi vào hoạt động nhiều năm nay, Khu Công nghệ thông tin tập trung thứ 4 của thành phố là Khu Công viên phần mềm số 2 tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu) có diện tích sàn giai đoạn 1 hơn 90.000 m2, đáp ứng cho hơn 6.000 nhân sự công nghệ thông tin, công nghệ số vừa được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2025.

Hiện thành phố đang tích cực kêu gọi nhà đầu tư vào hoạt động tại Khu Công viên phần mềm số 2; đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục có thêm những Khu Công nghệ thông tin tập trung do doanh nghiệp đầu tư ngoài ngân sách.

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có các cơ sở y tế chất lượng quốc tế và hệ thống các trường quốc tế, liên kết quốc tế từ mầm non đến đại học đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, học tập theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Đây cũng là một trong những yếu tố thu hút chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng.

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, gã khổng lồ ngành công nghiệp game thế giới đề đạt mong muốn vào hoạt động tại Công viên phần mềm ngàn tỷ của Đà Nẵng. Ảnh: VP UBND Đà Nẵng

“Lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Ubisoft mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng”, ông Lê Trung khẳng định.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Alexis Fischer, Giám đốc Điều hành Ubisoft Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của các sở, ban, ngành thành phố, giúp Tập đoàn sớm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đồng thời cho biết, vừa qua, doanh nghiệp đã phát hành ra thị trường sản phẩm do chi nhánh công ty tại Đà Nẵng thiết kế, sản xuất.

“Sản phẩm do chính những kỹ sư, nhân viên đầy tài năng của địa phương trực tiếp tham gia sản xuất, nhận được sự đánh giá cao từ thị trường, được đề cử giải thưởng sản phẩm chất lượng nhất tại một giải thưởng quốc tế tại New York. Chúng tôi tự hào đây là sản phẩm “Made in Việt Nam”, “Made in Đà Nẵng”, Giám đốc Điều hành Ubisoft Việt Nam chia sẻ.

Ông Alexis Fischer cũng cho biết, Tập đoàn Ubisoft có kế hoạch và mong muốn chuyển vào hoạt động tại Khu Công viên phần mềm số 2 trong năm 2026, với quy mô 1.000 m2, khoảng 130 nhân viên.

Được biết, Ubisoft là tập đoàn lớn của Pháp và là một trong 4 thương hiệu hàng đầu trên thế giới về lập trình phần mềm, trò chơi điện tử. Vào năm 2020, tập đoàn bắt đầu đặt văn phòng tại thành phố Đà Nẵng.