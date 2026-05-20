Giá bạc hôm nay 20/5 trong nước giảm sâu

Khép lại phiên giao dịch ngày 19/5, thị trường bạc trong nước chứng kiến diễn biến tiêu cực khi hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý đồng loạt hạ giá bán.

Giá bạc hôm nay 20/5: Lao dốc mạnh, bạc miếng mất tới hơn 100.000 đồng/lượng, thị trường chịu sức ép kép

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) điều chỉnh giảm mạnh đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi.

Cụ thể, bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 2,844 - 2,934 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 102.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Đáng chú ý hơn, bạc thỏi loại 1kg tại Sacombank - SBJ cũng giảm rất mạnh, hiện giao dịch quanh vùng 75,84 - 78,24 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tương ứng mức giảm 2,72 triệu đồng/kg.

Không chỉ Sacombank - SBJ, nhiều thương hiệu lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá bạc.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc miếng ở ngưỡng 2,859 - 2,947 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm từ 33.000 - 34.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, bạc thỏi của doanh nghiệp này được giao dịch ở mức 76,239 - 78,586 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm từ 880.000 - 907.000 đồng/kg.

Đáng lưu ý, chỉ trong vòng 7 ngày gần đây, giá bạc tại hệ thống Phú Quý đã giảm khoảng 8%, phản ánh áp lực điều chỉnh khá mạnh trên thị trường kim loại quý.

Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng không nằm ngoài xu hướng chung.

Theo đó, bạc miếng 1 lượng tại Ancarat giảm từ 27.000 - 28.000 đồng/lượng, xuống còn 2,855 - 2,943 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi 1kg của doanh nghiệp này hiện giao dịch quanh vùng 76,133 - 78,48 triệu đồng/kg, giảm từ 732.000 - 747.000 đồng/kg.

Bảng giá bạc hôm nay 20/5 tại một số doanh nghiệp

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Mức giảm

Sacombank - SBJ Bạc miếng Kim Phúc Lộc 1 lượng 2,844 triệu đồng 2,934 triệu đồng Giảm 102.000 đồng/lượng

Sacombank - SBJ Bạc thỏi 1kg 75,84 triệu đồng 78,24 triệu đồng Giảm 2,72 triệu đồng/kg

Phú Quý Bạc miếng 1 lượng 2,859 triệu đồng 2,947 triệu đồng Giảm 33.000 - 34.000 đồng/lượng

Phú Quý Bạc thỏi 1kg 76,239 triệu đồng 78,586 triệu đồng Giảm 880.000 - 907.000 đồng/kg

Ancarat Bạc miếng 1 lượng 2,855 triệu đồng 2,943 triệu đồng Giảm 27.000 - 28.000 đồng/lượng

Ancarat Bạc thỏi 1kg 76,133 triệu đồng 78,48 triệu đồng Giảm 732.000 - 747.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay 20/5 trên thế giới giảm hơn 4%

Trên thị trường quốc tế, diễn biến còn tiêu cực hơn.

Tại thời điểm 21h30 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay quốc tế dao động quanh vùng 74,11 - 74,36 USD/ounce.

So với thời điểm mở cửa, giá bạc đã giảm khoảng 3,45 USD/ounce, tương đương mức giảm lên tới 4,45%.

Đây là phiên điều chỉnh mạnh, gần như xóa bỏ toàn bộ đà hồi phục xuất hiện trong phiên trước đó.

Theo giới phân tích, tâm lý thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố cùng lúc.

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là bất ổn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng.

Những tín hiệu liên quan tới khả năng đàm phán hòa bình với Iran từng tạo ra kỳ vọng tích cực, tuy nhiên giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý dè chừng trước triển vọng đạt được giải pháp ổn định trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh thời gian gần đây tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Khi lạm phát duy trì ở mức cao, kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt cũng gia tăng.

Fed trở thành yếu tố chi phối giá bạc

Một trong những áp lực lớn nhất đối với thị trường bạc hiện nay đến từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Lạm phát Mỹ tiếp tục neo ở vùng cao khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Thậm chí, một số dự báo còn cho rằng Fed có thể tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nếu áp lực giá cả chưa được kiểm soát.

Môi trường lãi suất cao thường tạo bất lợi cho nhóm tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Chi phí cơ hội tăng lên khiến dòng tiền đầu tư có xu hướng chuyển dịch sang các tài sản mang lại lợi suất tốt hơn.

Giới đầu tư hiện cũng đang theo dõi sát biên bản cuộc họp FOMC mới nhất cùng các chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế cũng như định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục cho thấy sức chống chịu tốt của nền kinh tế Mỹ, áp lực lên bạc có thể chưa sớm kết thúc.

Nhu cầu bạc toàn cầu dự báo tiếp tục suy yếu

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, triển vọng cung - cầu bạc toàn cầu cũng đang tạo thêm sức ép lên giá.

Theo dự báo từ các chuyên gia thị trường, tổng nhu cầu bạc toàn cầu năm 2026 có thể tiếp tục giảm khoảng 2%, xuống quanh ngưỡng 1,11 tỷ ounce.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh trong lĩnh vực trang sức và đồ bạc.

Khi giá kim loại quý duy trì ở vùng cao trong thời gian dài, nhu cầu tiêu dùng có xu hướng chậm lại, kéo theo sản lượng sản xuất giảm.

Đặc biệt, nhu cầu công nghiệp – vốn là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ giá bạc những năm gần đây – cũng được dự báo giảm khoảng 3%.

Ngành năng lượng mặt trời, lĩnh vực tiêu thụ bạc quy mô lớn, đang ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, làm giảm động lực hỗ trợ giá.

Dù vậy, không phải tất cả các mảng tiêu thụ bạc đều suy yếu.

Nhu cầu tiền xu bạc và bạc thỏi đầu tư được dự báo tăng khoảng 18%, phản ánh xu hướng tích trữ tài sản an toàn của một bộ phận nhà đầu tư.

Ở chiều nguồn cung, sản lượng khai thác bạc toàn cầu năm 2026 được dự báo giữ ổn định.

Tuy nhiên, dù nguồn cung không tăng mạnh, mức thâm hụt mang tính cấu trúc trên thị trường bạc vẫn được dự báo duy trì quanh 46,3 triệu ounce.

Giá bạc hôm nay 20/5: Nhà đầu tư nên thận trọng

Trong ngắn hạn, giá bạc đang chịu tác động đồng thời từ áp lực lãi suất cao, tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư và triển vọng nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Xu hướng điều chỉnh giảm có thể vẫn tiếp tục nếu Fed duy trì lập trường thắt chặt hoặc dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng.

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc theo dõi sát diễn biến kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như xu hướng cung cầu kim loại quý sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Giá bạc hôm nay 20/5 đang cho thấy thị trường kim loại quý vẫn còn nhiều biến động và chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng bền vững trong ngắn hạn.