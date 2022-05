Giá vàng hôm nay 22/5, Giá vàng nhận tin vui, chờ đợi cú sốc nguồn cung tại Nga, cảnh báo ‘cơn gió ngược’, vàng SJC ‘nằm im chờ thời’. (Nguồn: Getty)

Cập nhật diễn biến giá vàng hôm nay 22/5

Tuần qua, giá vàng trong nước ghi nhận những giao dịch không mấy tích cực khi tính chung cả tuần đã giảm 630 nghìn đồng/lượng.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, giá vàng vẫn có thể tăng trong ngắn hạn khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và sức mạnh của USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm.

Tại thị trường Hà Nội, đóng cửa giao dịch cuối tuần 21/5, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,95 – 69,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trước đó, giá vàng trong nước biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần 16/5, rồi thể hiện rõ xu hướng tăng trong những phiên giao dịch tiếp theo đến cuối tuần, dù biên độ giao động không quá 200 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch 20/5, khi giới đầu tư tìm kiếm sự trú ẩn an toàn ở trái phiếu chính phủ của Mỹ và đồng USD sau một tuần đầy biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Khép lại phiên này, giá vàng giao tháng 6 tăng 0,9 USD, tức chưa đến 0,1%, lên 1.842,10 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 1,7%, qua đó chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp trước đó. Đây là chuỗi giảm giá dài nhất của kim loại quý này từ ngày 17/8/2018.

Ghi nhận của TG&VN, giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch (20/5) trên sàn Kitco tại 1.846,7 USD/ounce.

Tổng hợp giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên sáng 21/5:

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 68,95 – 69,85 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 68,9 – 69,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 69,0 – 69,7 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ niêm yết tại: 68,9 – 69,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 68,95 – 69,68 triệu đồng/lượng; thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,54 – 55,26 triệu đồng/lượng; giá vàng trang sức giao dịch tại 53,7 – 55,1 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank ngày 21/5, 1 USD = 23.310 VND, giá vàng thế giới tương đương 52,49 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 17,36 triệu đồng/lượng.

Với thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiềm ẩn rủi ro, liệu vàng có đợt giao dịch mạnh mẽ hơn?

Các nhà phân tích coi tuần tới là một thử nghiệm quan trọng đối với vàng khi các thị trường “đấu tranh” với tác động của các đợt tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng kết thúc tuần với mức tăng giá đầu tiên trong 5 tuần khi kim loại quý chứng kiến nhu cầu trú ẩn an toàn mới do lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 trên sàn Comex giao dịch lần cuối ở mức 1.841,40 USD, tăng 1,8% so với tuần trước.

Sang tuần tới, tình trạng bán tháo mạnh trong không gian vốn chủ sở hữu có thể chưa kết thúc vì chỉ số S&P 500 hiện thấp hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại được công bố vào tháng Giêng.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của OANDA nói với Kitco News: "Trong vài tuần trước, chúng tôi đã chứng kiến thị trường chứng khoán bán tháo và vàng cũng theo gót. Nhưng sau đó, lợi suất trái phiếu kho bạc đạt đỉnh, điều này đã mở ra cơ hội cho vàng hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn.

Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn gặp rủi ro. Chúng ta có thể thấy một đợt lao dốc lớn. Và có thể chúng ta sẽ thấy [thuộc tính] trú ẩn an toàn của vàng được thử nghiệm một lần nữa. Tình trạng bán tháo sẽ sớm được giải quyết".

Nhà kinh tế trưởng Avery Shenfeld của CIBC World Markets cho biết, các thị trường lo ngại liệu lạm phát và tăng trưởng có thể phản ứng đủ nhanh với việc Fed tăng lãi suất hay không.

Nếu không đúng như vậy, Fed sẽ buộc phải đẩy mạnh lịch trình thắt chặt tiền tệ, Shenfeld lưu ý.

"Đó là ‘cú đấm’ có một không hai mà thị trường chứng khoán hiện đang phải lo lắng: Lãi suất cao hơn làm giảm bội số vốn chủ sở hữu, cùng với suy thoái kinh tế làm giảm thu nhập. Nếu điều này hạ nhiệt sớm hơn, rủi ro suy thoái sẽ giảm đáng kể”, ông nói.

Trong khi đó, chiến lược gia Michael Boutros của DailyFX cảnh báo: "Các thị trường đang phải đánh giá lại triển vọng tăng lãi suất của Fed. Có nhận định rằng mức tăng 50 điểm cơ bản (0,5 điểm phần trăm) ở mức lạm phát này là đủ. Nếu Fed điều chỉnh tăng tiếp 75 điểm cơ bản, đây sẽ là một cơn gió ngược đối với vàng.

Ông nói thêm rằng, Fed đang mắc lỗi chính sách bằng cách hành động quá chậm. Boutros tuyên bố: "Họ cần phải bắt kịp thời gian, tăng lãi suất nhanh hơn nữa. Tại thời điểm này, họ đã muộn".

Cũng theo chuyên gia này, đây là lý do tại sao vàng đang ở trong tình trạng khó khăn và có thể có nguy cơ bán tháo nhiều hơn nữa dưới mức 1.800 USD/ounce, đặc biệt nếu giá đóng cửa dưới mức 1.791 USD/ounce.

Boutros lưu ý: "Với những gì chúng tôi đang thấy trên thị trường chứng khoán, bạn có thể mong đợi vàng sẽ bắt được sóng tăng giá. Kim loại quý đã làm trong tuần này, nhưng đợt tăng không ấn tượng. Từ quan điểm kỹ thuật, vàng có nguy cơ kiểm tra mức thấp nhất ở 1.781 USD hoặc sâu hơn nữa".

Ông chỉ ra rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho một hành động giá đi ngang cho đến khi vàng có thể vượt lên trên mức 1.895 USD/ounce.

Chuyên gia Moya lạc quan hơn khi nhìn ra xa hơn, với lo ngại về tăng trưởng kinh tế vẫn là một trong những câu chuyện chính trong phần còn lại của năm. Câu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số USD, vốn gần đây đã giao dịch gần mức cao nhất trong 20 năm và hạn chế đà tăng của vàng.

Ông nói: "Chúng tôi đã thấy dữ liệu kinh tế yếu hơn ở Mỹ trong tuần này. Thậm chí, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên. Triển vọng là dữ liệu sẽ tiếp tục xấu đi.

Sẽ có một số tác động trở lại đối với USD. Đó hẳn là tin tốt cho vàng. Chúng ta sẽ thấy vàng giữ mức 1.800 USD trong suốt tuần tới. Nhưng việc giảm giá mạnh trên thị trường chứng khoán có thể phá vỡ điều đó".

Chuyên gia Moya nhận thấy Fed sẽ chậm lại khi các điều kiện tài chính đủ thắt chặt và chênh lệch tín dụng mở rộng. Và điều này sẽ không còn quá xa trong tương lai.

"Điều đó đang bắt đầu xảy ra. Nếu thị trường chứng khoán giảm thêm 5% nữa, sự biến động sẽ tăng cao hơn và thị trường tín dụng sẽ buộc Fed vào lập trường ít ‘diều hâu’ hơn là tăng 25 điểm cơ bản. Và điều đó không còn quá xa vời. Đây là một tin tốt cho vàng", Moya nói.

Trái phiếu chính phủ của Mỹ đã khởi sắc trong tuần này, đẩy lợi suất đi xuống, trong bối cảnh xu hướng giảm giá trên thị trường chứng khoán Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu giảm đã hỗ trợ phần nào cho giá vàng, vì lợi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không mang lãi như vàng.

Tuy nhiên, bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cấp cao của Ngân hàng Swissquote Bank (Thụy Sỹ) cho rằng, sự hỗ trợ này chỉ tồn tại trong ngắn hạn, vì xu hướng lợi suất trái phiếu vẫn tích cực trong trung hạn nhờ triển vọng lãi suất tăng tại Mỹ.

Nhà phân tích Swissquote Bank cho rằng, giá vàng đang thử ngưỡng kháng cự ở mức trung bình 200 ngày là gần 1.837 USD/ounce. Theo bà, nếu bứt phá khỏi ngưỡng này, giá vàng có thể tiến lên vùng giá 1.880 - 1.900 USD/ounce, và cú sốc về nguồn cung vàng tại Nga có thể hỗ trợ triển vọng này.