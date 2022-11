Giá vàng tiếp đà tăng cao

Giá vàng trong nước

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch 13/11 trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 66,50 - 67,50 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66,60 triệu đồng/lượng, bán ra là 67,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước giao dịch phiên đầu tuần tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,60 – 67,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/ lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Sang phiên 8/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết là 66,20 - 67,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.

Phiên sáng 9/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết ở ở mức 66,5 - 67,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Đến phiên 10/11 giao dịch trên mốc 67,30 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Sáng 11/11, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giá vàng không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước, hiện niêm yết ở mức 66,30 - 67,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần 12/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,60 – 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Với diễn biến này, giá vàng cả tuần tăng 120 nghìn đồng/lượng, tương đương mức tăng hơn 0,15% về giá trị. Mức tăng khá thấp so với giá vàng thế giới này gây ngạc nhiên cho thị trường. Chính vì vậy, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp đáng kể.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng đi lên trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần này và đã có tuần giao dịch tốt nhất trong hai năm rưỡi qua.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.766,39 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/8/2022 vào đầu phiên.

Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới tăng 5%. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tiến 0,9%, lên 1.769,4 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,3% và hướng đến mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2020. USD yếu đi khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 30 điểm cơ bản xuống 3,81%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm khoảng 30 điểm cơ bản về 4,32%.

Xu hướng giá vàng

Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, các chuyên gia dự báo CPI tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Giá tiêu dùng của Mỹ tăng thấp hơn dự kiến trong tháng 10/2022 là dấu hiệu lạm phát đang chậm lại.

Dữ liệu lạm phát đã khiến các nhà giao dịch điều chỉnh đặt cược mức tăng lãi suất của Fed, với tỷ lệ tăng lãi suất 0,5% vào tháng 12 đã tăng lên 73,5% từ 52% trước khi dữ liệu CPI được công bố.

Vàng đang nhanh chóng trở thành tài sản cần theo dõi khi lạm phát bắt đầu chậm lại và thị trường tiền điện tử trải qua một giai đoạn suy thoái. Kim loại quý này đã tăng hơn 80 USD - hiệu suất hằng tuần tốt nhất kể từ tháng 7/2020. Nhưng các nhà phân tích vẫn chưa nghiêng về một thị trường tăng giá mới.

