Giá vàng trong nước có xu hướng giảm

Kết tuần, giá vàng SJC trên thị trường tự do đã giảm 200.000 đồng/lượng so với giá mở cửa tuần. Giá vàng SJC tại Doji đã giảm 150.000 đồng/lượng và tại Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng so với giá mở cửa tuần.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, thị trường vàng trong nước tuần qua vẫn ảm đạm, do tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã giảm mạnh sau khi Mỹ công bố các báo cáo kinh tế, việc làm tháng quý 4/2022 và 1/2023.

Giá vàng thế giới đã giảm đến gần 160 USD/ounce tính từ đầu tháng 2 đến nay, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2022 trở lại đây. Đặc biệt, sau các thông tin kinh tế Mỹ tích cực đã giúp lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên mức gần 4%, còn lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm lên mức 4,6%.

Chuyên gia nhận định, giới đầu tư tài chính trong nước cũng như quốc tế đã chuyển từ vàng sang các tài sản sinh lời là trái phiếu, cổ phiếu, khiến giá kim loại quý chịu áp lực mạnh.

Theo Kinh tế & Đô thị