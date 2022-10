Giảm mạnh dự phòng, lãi quý 3 của VietABank tăng tới 51%

Khách hàng giao dịch tại VietABank. Ảnh: VAB

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất. Theo báo cáo này, trong quý 3/2022, thu nhập lãi thuần của VietABank đạt hơn 321 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ dịch vụ tăng gấp 5,9 lần (gần 26 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 3,4 lần (gần 3,7 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 95% (gần 37 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư lại sụt giảm so với cùng kỳ. Cộng thêm việc chi phí hoạt động trong quý tăng 20% (187 tỷ đồng), nên lợi nhuận thuần từ hoạt động động kinh doanh giảm 21% so cùng kỳ, chỉ còn thu được hơn 209 tỷ đồng.

Ngoài ra, do trong quý này VietABank chỉ trích gần 19 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (-87%), do đó nhà băng này thu về gần 191 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 51% so với cùng kỳ.

Cơ cấu nợ của VietABank. Tổng hợp: Quốc Hải

Lũy kế 9 tháng đầu năm, nguồn thu chính vẫn tăng trưởng âm, tuy nhiên do Ngân hàng giảm trích lập dự phòng đến 85% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 33 tỷ đồng, do đó VietABank thu được gần 810 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 55%.

Như vậy, so với kế hoạch 1.158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra hồi đầu năm 2022, hiện VietABank đã thực hiện được 70% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3, quy mô tổng tài sản của VietABank sụt giảm 10% so với đầu năm, chỉ còn 90.998 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền gửi tại các TCTD và cho vay các TCTD sụt giảm mạnh.

Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 19% (còn 1.901 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 64% (còn 8.092 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (61.493 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng của VietABank giảm 2,5% xuống 66.025 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của VietABank tính đến 30/09/2022 giảm 7% so với đầu năm, ghi nhận gần 957 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn dù giảm nhẹ 2%, nhưng chiếm đến 891 tỷ đồng, tương đương 93% tổng nợ xấu. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1,89% đầu năm xuống còn 1,56%.