Giới trẻ thích thú trải nghiệm “1 ngày sống 2 cuộc đời” tại The Zenpark

27/03/2023 9:36 AM (GMT+7)

Sáng đi làm trên phố, chiều nghỉ dưỡng tại gia

Công việc bận rộn tại một quỹ đầu tư khiến Thanh Hà (Hà Nội) thường xuyên phải tìm kiếm những chuyến du lịch để chạy trốn những áp lực công việc và cuộc sống. Từ ngày "bén duyên" với căn hộ The Zenpark (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội), chị nói vui rằng dường như có thể "một ngày sống hai cuộc đời". Sáng đi làm nơi phố thị đông đúc, chiều tối về với không gian khoáng đạt, bỏ lại phiền muộn sau cánh cửa để chơi môn thể thao yêu thích, ngắm nhìn cảnh quan đẹp như bức tranh.

Dù tọa lạc tại tâm điểm giao thương sôi động của đại đô thị Vinhomes Ocean Park, phân khu The Zenpark là một khoảng lặng an yên đậm chất Phù Tang.

Mỗi ngày Hà đều mong ngóng được trở về để thong thả dạo bộ mỗi chiều qua cầu gỗ đỏ, những con đường uốn lượn, đồi cỏ xanh, hồ cá Koi trong vắt. Những biểu tượng đậm tinh thần Nhật như cổng Torii, tháp đá, nơi thưởng trà đạo, đèn tuyết nguyệt…. được sắp đặt tỉ mỉ khiến cư dân như Hà lạc bước tới những khu vườn cổ thanh tịnh ở Kyoto.

Chất "tĩnh" với khoảng trời xanh êm đềm tại vườn Nhật giúp vỗ về các giác quan

Từng cảnh sắc trong khu vườn Nhật rộng đến 6.000m2 đều mang đậm hơi thở và tinh thần Zen. Trở thành cảm hứng sống bất tận, phong cách Zen nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc giúp con người đạt đến sự cân bằng, hòa hợp với thiên nhiên và linh khí của đất trời.



Tại The Zenpark, cuộc sống của Hà cũng thảnh thơi hơn nhờ vị trí vàng của khu đô thị cùng hệ thống VinBus tiện lợi. Hàng loạt tuyến xe buýt nội khu và ngoại khu cùng rất nhiều tuyến xe tới mọi hướng của Hà Nội khiến việc đi làm, đi học và công tác đều trở nên dễ dàng.

"Chỉ mất khoảng 20-25 phút tôi đã có mặt ở công ty mà không phải bon chen khi tắc đường, nắng nóng. Những ngày cuối tuần, muốn đi chơi cứ leo lên VinBus nội khu đã đến ngay Vincom Mega Mall hay đến các khu đô thị Vinhomes khác để khám phá nhiều điểm vui chơi" - Thanh Hà chia sẻ.

Thay vì mất quá nhiều thời gian giữa đường xa ngột ngạt, cư dân The Zenpark có thể tranh thủ nghỉ ngơi hay ngồi đọc quyển sách yêu thích trên những chiếc xe buýt xanh hiện đại.

Cuộc sống đa trải nghiệm - vạn niềm vui tại The Zenpark



Níu chân cư dân với không gian bình yên tĩnh tại nhưng những khoảng lặng tại The Zenpark không hề nhàm chán. Triết lý Zen tại đây được nâng tầm thành một phong cách sống mới mang tên "Dynamic Zen Living". Sự kết hợp hài hòa giữa chất sống "tĩnh" và "động" khiến nhiều cư dân mê mẩn với muôn vàn trải nghiệm sống năng động, phóng khoáng.

Nếu là dân chơi hệ thể thao, mê rèn luyện thể chất, The Zenpark có chuỗi sân tập tennis, bóng rổ, bóng chuyền, sân gym ngoài trời…. Kế cận là hồ bơi 4 mùa mái kính, khu vui chơi trẻ em, cafe ngoài trời… của tổ hợp thương mại dịch vụ hiện đại 5 tầng.

Nếu yêu thích những du lịch nghỉ dưỡng, chỉ cần 5 phút di chuyển, cư dân đã có thể ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng với biển nước mặn nhân tạo 6,1 ha và 24,5 ha hồ nước ngọt trong lành. Tại đây, cư dân có thể thỏa mãn sở thích tắm biển, chèo thuyền kayak, thưởng thức BBQ bãi biển… mỗi ngày mà không cần đi xa, khiến cuộc sống luôn rộn rã tiếng cười và đầy ắp những "gia vị" hạnh phúc.

Chuỗi tiện ích với chất sống "tĩnh" - "động" đan xen làm nên những trải nghiệm sống phong phú

Chất "động" còn đến từ không gian sôi động, nhiều màu sắc tại The Zenpark. Thanh Bình và hai người bạn cùng nhà ở The Zenpark kể, điều thích thú nhất khi làm cư dân tại đây là những lễ hội tại phố đêm Ocean Park. Anh và bạn bè không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của những sự kiện quy mô các dịp Giáng Sinh, Countdown mừng năm mới, Hội hoa xuân, Lễ hội chào xuân… "Được cười nói, vui chơi, giải trí, tận hưởng không gian sôi động mà không cần chen chân hòa vào dòng người đông đúc trên phố", anh Bình nói về lý do anh chẳng muốn rời nhà, ngay cả trong những dịp đặc biệt của năm.



Hai vợ chồng Minh Thư (công tác trong lĩnh vực thiết kế tại Hà Nội) cũng sớm gia nhập hệ "nghiện nhà" chỉ sau 1 tháng chuyển về The Zenpark. Không chỉ mê mệt không gian sống tại The Zenpark, cảm giác hài lòng còn đến từ những giây phút đầu tiên nhận nhà. Căn hộ được bàn giao tiêu chuẩn cao cấp với đầy đủ sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, điều hòa, tủ bếp, tủ quần áo… của những thương hiệu nổi tiếng thế giới khiến chị thấy nhàn tênh và thư thả khi dọn về. Sự tiện dụng, tối ưu đến từng centimet và đặc biệt là hệ thống Smart Home chất lượng cao cũng giúp cư dân thoải mái trong không gian riêng.

The Zenpark sở hữu tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện liền tường cao cấp nhất "Quận Ocean"

Với tất cả những trải nghiệm đáng mơ ước ấy, The Zenpark xứng đáng là nơi an cư đẳng cấp, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo cho tất cả mọi người.