Hải Phòng đưa đón, cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân tham quan Triển lãm A80
Vũ Thị Hải
15/09/2025 3:47 PM (GMT+7)
Trong nửa tháng qua, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn Hải Phòng tham quan Triển lãm A80 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thành phố Hải Phòng đã vận động các doanh nghiệp bố trí phương tiện đưa đón miễn phí cho hàng vạn người dân với hàng nghìn lượt phương tiện.
Thông tin từ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn Hải Phòng tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (A80) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội), thành phố đã bố trí phương tiện để đưa đón miễn phí.
Người dân có nhu cầu tham quan triển lãm A80 sẽ tới 2 điểm đưa, đón trả khách do thành phố sắp xếp.
Cụ thể, người dân ở Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ) sẽ được đón tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp (Lạch Tray, Hải Phòng); người dân bên Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) sẽ được đón tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông.
Thời gian đón nhân dân đi tham quan Triển lãm A80 bắt đầu từ ngày 8/9. Sau 7 ngày triển khai, đã có 20 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia cung cấp phương tiện, nhân lực vận chuyển hàng nghìn chuyến xe miễn phí cho hàng vạn người dân bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả.
Sau 2 tuần mở cửa, các khu triển lãm của thành phố Hải Phòng tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia đã đón khoảng 260.000 lượt khách tham quan, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách.
Hôm nay, ngày 15/9 là ngày cuối cùng của chương trình triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, các doanh nghiệp Hải Phòng tiếp tục chung tay cùng Thành phố tổ chức những chuyến xe miễn phí, những chuyển xe được gọi là “những chuyến xe của lòng dân”.
Đặc biệt, Công ty Đất Cảng (Hải Phòng Travel) tăng cường thêm phương tiện để dành tặng 2000 vé xe miễn phí; Lạc Hồng Palace tặng 2000 suất ăn miễn phí gồm 1500 bát bánh đa cua Hải Phòng, 500 bánh đa nem cua bể, 12000 bánh mì que, 5000 cốc nước trà tắc...
Sáng kiến tổ chức xe đưa đón miễn phí nhân dân tham quan triển lãm A80 của lãnh đạo thành phố Hải Phòng được dư luận đánh giá cao và nhận được sự đồng hành đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải, sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã kịp thời gửi thư khen các doanh nghiệp, ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng hành, trách nhiệm xã hội cao đẹp của các doanh nghiệp vận tải, lữ hành đã chung tay cùng thành phố vì mục tiêu lan tỏa hình ảnh đẹp, thông điệp ý nghĩa về một Hải Phòng giàu truyền thống đoàn kết, luôn vì nhân dân.
"Sự chủ động, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, mà còn được dư luận cả nước đánh giá cao, tạo dấu ấn sâu đậm về một thành phố năng động, trách nhiệm và nghĩa tình", Chủ tịch UBND Thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.
Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện một doanh nghiệp bày tỏ, việc làm từ thiện của các doanh nghiệp Hải Phòng không phải để nhận lại vật chất, mà là để lan tỏa tình yêu thương, để cộng đồng cảm thấy được sự quan tâm, sẻ chia. "Mỗi chiếc vé miễn phí được người dân đón nhận, mỗi suất ăn được trao đi chính là trao đi một thông điệp: chúng tôi luôn ở đây đồng hành cùng thành phố, cùng người dân làm nên những điều tốt đẹp nhất cho đất nước tươi đẹp. Điều nhận lại lớn nhất là niềm vui khi thấy nụ cười trên gương mặt cựu chiến binh, người già, trẻ em và những hoàn cảnh đặc biệt...", vị đại diện doanh nghiệp xúc động nói.
Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (A80) mở cửa miễn phí cho nhân dân vào tham quan được diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội từ 28/8. Ban đầu Triển lãm dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5/9 nhưng do lượng người tham quan quá đông, Ban Tổ chức đã quyết định kéo dài đến 15/9/2025.
Danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia vận chuyển miễn phí người dân tham quan Triển lãm A80.
1. Công ty CP Vận tải Thương mại và dịch vụ Đất Cảng; 2. Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn; 3. Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Phòng; 4. Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du lịch Hải Anh; 5. Công ty TNHH Thương mại Anh Lộc Phát H68; 6. Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long; 7. Công ty CP Thương mại du lịch và dịch vụ KUROBA; 8. Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng; 9. Công ty CP Du lịch và Truyền thông Quốc tế Hải Hà; 10. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Ngọc Anh; 11. Công ty Ô tô vận tải hành khách Vân Thanh; 12. Công ty TNHH vận tải du lịch Hưng Thịnh; 13. Công ty Xe khách Triệu Phố; 14. Công ty Vận tải khách Trung Vân; 15. Công ty Vận tải Quang Minh; 16. Công ty Vận tải khách Tuyền Tuyến; 17. Công ty Vận chuyển hành khách Công Bằng; 18. Công ty Vận tải hành khách Phúc Hưng; 19. Hộ kinh doanh cá thể Phan Văn Tình
