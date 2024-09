Phục vụ hơn 2.700 chuyến bay dịp lễ 2/9

Liên quan đến tình hình khai thác trong cao điểm vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam cho hay tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không dịp lễ 2/9 đạt hơn 763 nghìn hành khách, bằng 98% so với cùng kỳ.



Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt hơn 406,5 nghìn khách, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Riêng vận chuyển hành khách nội địa bất ngờ giảm mạnh khi chỉ đạt hơn 356,5 nghìn khách, giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Vận chuyển hàng hóa trong dịp lễ vừa qua đạt khoảng 13 nghìn tấn tăng 11,0% so với cùng kỳ. Trong đó, vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt hơn 10,9 nghìn tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vận chuyển hàng hóa nội địa đạt hơn 2,1 nghìn tấn, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm.

Các hãng hàng không khai thác hơn 2.700 nghìn chuyến bay trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

Sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 7 nghìn lượt hạ/cất cánh, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách vận chuyển là hơn 1,1 triệu hành khách, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, sản lượng hàng hóa đạt hơn 15 nghìn tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Riêng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không lớn như sau: Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt hơn 2,5 nghìn lượt cất hạ cánh, xấp xỉ 407 nghìn hành khách và xấp xỉ 5,3 nghìn tấn hàng hóa. Sản lượng này giảm tương ứng 9,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 7,4% về hành khách nhưng tăng 3,2% về hàng hóa so với cùng kỳ.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng khai thác đạt xấp xỉ 2 nghìn lượt cất hạ cánh, 314 nghìn hành khách và hơn 8,7 nghìn tấn hàng hóa, giảm 8,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 1,1% về hành khách nhưng tăng 16,8% về hàng hóa so với cùng kỳ.

Riêng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, sản lượng đạt hơn 900 lượt cất hạ cánh, hơn 111 nghìn hành khách và hơn 333 tấn hàng hóa, giảm 2,9% về lượt cất hạ cánh và giảm 13,3% về hành khách nhưng tăng 80% về hàng hóa so với cùng kỳ.