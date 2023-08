Hãng xe Trung Quốc Lynk & Co vào thị trường Việt Nam

Hãng xe Trung Quốc Lynk & Co Automobile International Sales Co.Ltd (Lynk & Co) vừa tổ chức Lễ công bố phân phối chính thức Lynk & Co tại Việt Nam với Công ty cổ phần GreenLynk Automotives.

GreenLynk Automotives là đơn vị thuộc Tasco, tập đoàn sở hữu 100% vốn cổ phần SVC Holdings vào năm ngoái. SVC Holdings cũng là đơn vị nhập khẩu và phân phối Volvo tại Việt Nam. Nhờ vậy, GreenLynk sẽ lợi thế đối với hệ thống 83 showroom trong hệ sinh thái của Tasco.

Lynk & Co Automobile International Sales Co.Ltd (Lynk & Co) đã tổ chức buổi Lễ công bố phân phối chính thức Lynk & Co tại thị trường Việt Nam với Công ty cổ phần GreenLynk Automotives.

Thông qua việc hợp tác chiến lược với GreenLynk Automotives, Lynk & Co thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường kinh doanh cũng như thúc đẩy xu hướng “xanh hóa” ngành ô tô thông qua lộ trình phân phối những dòng xe từ xe xăng, xe lai (hybrid) đến xe điện, từ đó hướng tới tương lai phát triển bền vững và lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Tại buổi lễ, nhà nhập khẩu và phân phối GreenLynk đã cho biết, những mẫu xe Lynk & Co 01, 03, 05 và 09 sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Nhiều khả năng Lynk & Co 01 sẽ ra mắt đầu tiên, một chiếc SUV cỡ C. Một thương hiệu ô tô Trung Quốc khác là Haval cũng vừa giới thiệu chiếc xe đầu tiên của mình là H6 hybrid ở đúng phân khúc này.

Lynk & Co 01 được hãng trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như: 5 radar sóng milimet, 12 cảm biến siêu âm, 4 camera toàn cảnh, một camera trước cùng một camera quan sát người lái. Điểm vượt trội của mẫu xe này chính là trần xe toàn cảnh Panorama cùng hệ thống hệ thống làm sạch không khí. Xe sử dụng động cơ 2 lít, 4 xi-lanh và tăng áp.

Mẫu xe Lynk & Co 01.

Lynk & Co 01 từng lập kỷ lục chỉ trong vòng 2 phút 17 giây đã có hơn 6.000 chiếc được bán ra và trở thành mẫu xe đến từ thương hiệu Trung Quốc có lượt bán nhanh nhất thế giới.

Trong khi đó, Lynk & Co 03 là một chiếc sedan cỡ C, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế khá hiện đại, đậm chất tương lai. Xe được trang bị động cơ 2 lít, 4 xi-lanh. Phiên bản Lynk & Co 03+ còn được tăng cường sức mạnh lên tới 265 mã lực và 380 Nm.

Mẫu xe Lynk & Co 03.

Bên cạnh đó, Lynk & Co 05 cũng là một chiếc SUV cỡ C, nổi bật với những trang bị an toàn tiên tiến như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử, cảnh báo va chạm và nhiều cảm biến hỗ trợ người lái.

Mẫu xe Lynk & Co 05.

Cuối cùng, Lynk & Co 09 chính là một chiếc SUV 7 chỗ, phát triển với Volvo, chia sẻ chung nền tảng SPA với thế hệ thứ hai của mẫu Volvo XC90. Lynk & Co 09 được trang bị động cơ tăng áp 2 lít, hộp số tự động 8 cấp và có thêm biến thể mild-hybrid (MHEV). Theo Chủ tịch tập đoàn Tasco đánh giá, Lynk & Co 09 là một mẫu xe khá phù hợp với địa hình cũng như thời tiết tại Việt Nam.

Mẫu xe Lynk & Co 09.

Theo Thế giới & Việt Nam