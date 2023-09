Hồng giòn trong nước được ưa chuộng

Nhiều điểm bán lẻ hồng trứng giá 45.000 đồng/kg, hồng giòn 40.000 đồng/kg - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Trái hồng tươi Đà Lạt đang được bán phổ biến với giá 45.000 đồng/kg (hồng trứng), 40.000 đồng/kg (hồng giòn). Nhiều điểm bán còn đóng bịch, bán sỉ với giá 120.000 đồng/bịch 3kg, 180.000 đồng/bịch 5kg. Nếu khách mua trên 10 kg, giá chỉ còn khoảng 27.000 đồng/kg.

Hồng trứng Đà Lạt có vỏ màu vàng cam, thoạt nhìn tưởng chín mềm nhưng trái cứng và đã được ủ để loại bỏ vị chát - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Chị Hoa, tiểu thương bán trái cây ở chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, TPHCM), cho biết hồng trong nước và Trung Quốc đều đã vào mùa. Khách mua vẫn chuộng hồng Đà Lạt vì vị thơm ngon hơn. Hồng Trung Quốc có hình dáng, màu sắc na ná trái hồng Mộc Châu, nhưng phần ruột mềm, vị nhạt hơn. Hồng Trung Quốc hiện có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Hồng giòn Đà Lạt có giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Ông Mai Xuân Long - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đất Làng Cầu Đất (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - cho biết, trái hồng giòn bắt đầu được thu hoạch từ cách đây hai tuần, còn hồng trứng mới vào vụ và vụ sẽ kéo dài khoảng 2 tháng (từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11). Năm nay sản lượng hồng tại các nhà vườn giảm mạnh, khoảng 50% so với vụ trước do thời tiết không thuận lợi, cây hồng bị lão hóa, ra trái ít. Do đó, giá trái hồng tại vườn cũng tăng từ 12.000 đồng/kg lên 18.000 đồng/kg.

“Ngoài bán trái tươi, HTX đang thử nghiệm mẻ hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản. HTX dự kiến sấy khoảng 100 tấn hồng trứng tươi, cứ 7kg hồng tươi cho 1kg hồng sấy dẻo. Ngoài tiêu thụ nội địa, hồng sấy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, Úc... ” - ông Long cho hay.

Một số điểm bán đóng sẵn hồng trứng Đà Lạt theo túi 3kg, 5kg và bán giá rẻ hơn so với giá mua 1kg - Ành: Nguyễn Cẩm

Theo đại diện một số HTX, tại chợ Đà Lạt hiện hồng sấy dẻo của Trung Quốc xuất hiện khá nhiều. Nhiều người bán lập lờ là hồng sấy Đà Lạt, còn người mua cũng khó phân biệt. Giá hồng sấy Trung Quốc chỉ khoảng 100.000 đồng/kg, trong khi hồng sấy Đà Lạt loại 1, loại 2 lần lượt có giá bán lẻ khoảng 450.000 đồng, 420.000 đồng/kg.

Ông Mai Xuân Long cho hay, để phân biệt hồng sấy Đà Lạt và hồng sấy Trung Quốc, có thể dựa vào kích cỡ quả hồng: hồng sấy Trung Quốc 10 trái đều tăm tắp như một, còn hồng sấy Đà Lạt trong cùng một hộp sẽ có kích cỡ 8, 9, 10 khác nhau. Ngoài ra, phần dưới của quả hồng sấy Trung Quốc thường còn một ít vỏ, trong khi hồng sấy Đà Lạt lại được gọt sạch phần vỏ này.

Theo PNVN