Khai mạc mùa hạt dẻ Lương Văn Tri 2025 tôn vinh cây làm giàu, hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm ở xứ Lạng

Chương trình nhằm tôn vinh giá trị của sản phẩm đặc sản, khẳng định vị thế của sứ giả nông nghiệp Lạng Sơn và mở ra những hướng đi mới trong việc kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Tiến Nguyên – Chủ tịch UBND phường Lương Văn Trị, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: Cây hạt dẻ từ lâu đã gắn bó sâu sắc với mảnh đất và con người Lạng Sơn, đặc biệt là tại xã Quảng Lạc cũ, nay là phường Lương Văn Tri. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh giá trị sản phẩm đặc sản hạt dẻ – một niềm tự hào của quê hương.

Các đại biểu thăm quan vườn hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính

Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, mô hình trồng dẻ ghép tại Lương Văn Tri, được triển khai từ năm 2003, đã chứng tỏ hiệu quả kinh tế vượt trội. Đến nay, tổng diện tích trồng dẻ trên địa bàn phường đã đạt trên 100 hecta, cho sản lượng trung bình hàng chục tấn mỗi năm.

Cây hạt dẻ thực sự đã trở thành "cây làm giàu" cho bà con nhân dân, giúp nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định, với mức thu nhập từ 300–400 triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thương hiệu hạt dẻ Lạng Sơn không chỉ được người tiêu dùng trong nước biết đến mà còn nhận được sự công nhận từ các tổ chức uy tín. Sản phẩm đã vinh dự được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tôn vinh là “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020” và đạt tiêu chuẩn OCOP cấp thành phố vào năm 2021.

Hiện nay, hạt dẻ Lương Văn Tri đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa hạt dẻ năm nay là định hướng phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch trải nghiệm. Nhiều nhà vườn đã nhanh chóng nắm bắt xu thế này để gia tăng giá trị kinh tế.

Tranh thủ ngày cuối tuần các gia đình đưa con em trải nghiệm vườn hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Nguyễn Trung Hiếu, một chủ vườn có 19 năm kinh nghiệm trồng dẻ, chia sẻ: "Hiện gia đình đang có 3.000 cây, trong đó 1.000 cây đã cho thu hoạch. Từ năm 2023, gia đình tôi đã bắt đầu kết hợp làm du lịch cho du khách đến trải nghiệm".

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh, với 7 năm trồng dẻ theo hướng hữu cơ, cũng đã thành công trong việc kết hợp phát triển vườn với mô hình du lịch trải nghiệm trong vài năm trở lại đây.

Sự phát triển bền vững của ngành trồng dẻ tại địa phương còn có sự đồng hành của các đơn vị cung ứng giống. Mỗi năm, Công ty Giống Nông nghiệp vùng Đông Bắc cung cấp khoảng 100.000 cây giống, hỗ trợ người dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phường Lương Văn Tri lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, Mùa hạt dẻ năm 2025 được tổ chức với mục tiêu đa dạng: không chỉ quảng bá sản phẩm OCOP mà còn là cầu nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Sự kiện khuyến khích việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với du lịch cộng đồng, sinh thái và trải nghiệm. Bên cạnh đó, đây còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi du khách có thể thưởng thức những làn điệu hát Then, Sli, Lượn cùng nền ẩm thực phong phú của quê hương Lạng Sơn.

Sự kiện khai mạc Mùa hạt dẻ 2025 là một thông điệp mạnh mẽ, khẳng định hạt dẻ không chỉ là một sản vật quý giá mà còn là “sứ giả” quảng bá hình ảnh, đất và người Lạng Sơn đến với bạn bè bốn phương. Đây cũng là cơ hội để phường Lương Văn Tri phát huy tối đa tiềm năng, thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, từng bước đưa hạt dẻ và các sản phẩm đặc trưng vươn xa hơn, góp phần xây dựng kinh tế – xã hội của phường ngày càng giàu đẹp và văn minh.