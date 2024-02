03/02/2024 7:48 AM (GMT+7)

"Kỳ lân" công nghệ VNG vẫn lỗ nặng năm 2023. Ảnh: VNG

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa công bố của Công ty CP VNG (UPCoM: VNZ), "Kỳ lân" công nghệ này tiếp tục ghi nhận thêm một kỳ kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý cuối năm của "kỳ lân" công nghê đạt 2.177 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng tới 22%, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 12%, xuống còn 787 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng bị thu hẹp từ mức 43,9% xuống mức 36,2%.

Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ ghi nhận ở mức 23 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do phát sinh 29 tỷ đồng chi phí lãi vay, chi phí tài chính cũng tăng vọt 210%, từ mức 14 tỷ đồng lên tới 44 tỷ đồng.

Điểm tích cực là VNG đã tiết giảm được đáng kể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lần lượt ở các mức 16% và 39%, xuống còn 585 tỷ đồng và 352 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản lỗ trong công ty liên kết cũng giảm 56%, xuống còn 44 tỷ đồng, còn khoản lỗ khác giảm mạnh 73%, xuống còn 42 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các khoản chi phí nói trên, VNG vẫn báo lỗ sau thuế 291 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của VNG đạt hơn 8.608 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dịch vụ trò chơi trực tuyến vẫn là mảng mang về doanh thu lớn nhất, lên tới 6.489 tỷ đồng, đóng góp 75% vào doanh thu, tăng hơn 19% so với năm 2022. Xếp sau là mảng dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông với 983 tỷ đồng. Ngoài ra, dịch vụ nhạc chờ và bản quyền bài hát cũng là mảng ghi nhận tăng trưởng, mang về gần 47 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng quảng cáo sụt giảm 33%, còn các dịch vụ khác giảm 43%.

Đáng chú ý, trong năm 2023, do phát sinh 84 tỷ đồng chi phí lãi vay và phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn gần 67 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận lỗ từ hoạt động đầu tư tăng tới gần 10 lần, chi phí tài chính của VNG tăng vọt từ mức 26 lên tới 187 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2023 VNG ghi nhận lỗ sau thuế 756 tỷ đồng, trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 540 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VNG ghi nhận ở mức 9.716 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi đạt xấp xỉ 3.964 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, khoản mục phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm nhẹ, ghi nhận ở mức 544 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm tới 5 lần, xuống còn 214 tỷ đồng, do doanh nghiệp đã hoàn thành dự án xây dựng VNG Data Center.

Đáng chú ý, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm 17%, xuống còn 1.208 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng tổn thất tăng mạnh từ mức 2 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng, là dự phòng cho các khoản đầu tư vào một số đơn vị khác.

Còn trên báo cáo tài chính riêng, giá trị đầu tư dài hạn của VNG lên tới 4.839 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ sở hữu tại Zion (đơn vị sở hữu ZaloPay) đã tăng từ mức 70% lên mức 73%, tương ứng giá trị đầu tư là gần 3.365 tỷ đồng. Số tiền này đã tăng 190 tỷ so với cuối quý 3 và tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm.

Một điểm cần lưu ý, dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn của VNG tại thời điểm cuối năm cũng tăng lên gần 3.300 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết cho sự thay đổi này. Bên cạnh đó, đa phần các khoản đầu tư liên kết của VNG đang lỗ với khoản lỗ nặng nhất là Tiki Global với 510 tỷ đồng. Duy chỉ có Dayone báo lãi, tuy nhiên khoản lợi nhuận chỉ dừng lại ở mức 8 tỷ đồng.

Tính tới cuối năm, tổng nợ phải trả của VNG ghi nhận ở mức 5.345 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, chiếm 55% cơ cấu nguồn vốn.