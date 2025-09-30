Lạng Sơn: Đã có 1 người dân bị thương vong do bão số 10
Hoàng Tính
30/09/2025 5:09 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ chiều ngày 28/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu có mưa và mưa lớn, 01 người dân bị thương vong
Do ảnh hưởng của Bão số 10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh tỉnh Lạng Sơn có nơi rất to, 15h ngày 28/9 đến 15h ngày 29/9 tại Tân Văn 160mm, Nhân Lý 136mm, Bắc Sơn 132mm, Bình Gia 123mm, Xuân Dương 121mm, Tri Lễ 120mm, Thiện Thuật 113mm, Hồng Phong 102mm...
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ghi nhận ban đầu, đã có 10 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ.
Về nhà cửa đã có 31 nhà bị ảnh hưởng (trong đó 26 nhà bị ngập nước; 02 nhà bị tốc mái; 01 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 02 nhà phải di dời).
Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Do tình hình mưa kéo dài từ sáng ngày 29, một số thôn trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, cô lập. Đặc biệt vào 13h05 tại thôn Suối Phầy đã có 01 người dân bị thiệt mạng do sạt lở đất đá vùi lấp.
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét đến nơi an toàn.
Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cập nhật và thống kê thiệt hại.
Người dân được khuyến cáo cần tiếp tục đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn do mưa lớn sau bão như lũ quét và sạt lở đất, đồng thời theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức từ chính quyền địa phương.
