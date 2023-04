Lỗ hàng tỷ đồng khi đầu tư đất nền dự án ở Nhơn Trạch

Do giao dịch ảm đạm, các trạm môi giới tại Khu đô thị Long Thọ - Phước An giờ đây không còn hoạt động, nhiều công ty môi giới nằm tại dự án luôn trong trạng thái đóng cửa. "Cách đây vài năm, mỗi khi đi dọc tuyến đường Lê Hồng Phong, cứ cách vài mét sẽ có một môi giới bởi thời điểm đó các nhà đầu tư trên cả nước đến đây mua đi bán lại rất rầm rộ", chị Tâm An (49 tuổi, Đồng Nai) nhớ lại.