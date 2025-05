Mẹo giữ da đẹp rạng rỡ tự tin suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày

Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn giữ da đẹp rạng rỡ tự tin toả sáng suốt kỳ nghỉ lễ.

Làm sạch da

Đừng để công sức chăm sóc da suốt thời gian qua tan theo mây gió vì…lười nhé. Đây mới là lúc quan tâm làn da kĩ hơn hết, nhưng bạn không biết làm như thế nào? Hãy thử bắt đầu với bước cơ bản nhất – làm sạch da.

Do da phải tiếp xúc với đủ các loại make up, bên cạnh đó còn có dầu thừa, bụi bẩn,… nên hãy lựa chọn một loại tẩy trang tốt giúp làm sạch hiệu quả (loại không cồn), cùng với sữa rửa mặt phù hợp sẽ là sự kết hợp tuyệt vời giúp loại bỏ bụi bẩn, lớp make up mà vẫn tôn trọng độ pH tự nhiên của da, cho da sẵn sàng “đón” dưỡng chất ở các bước skincare tiếp theo.

Dưỡng ẩm trước khi make up

Hãy chắc chắn bạn không bỏ qua bước quan trọng này. Dù cho thực hiện bài bản các bước make up từ kem lót, kem nền,… thì việc dưỡng ẩm vẫn nên là bước nên làm đầu tiên và gần như là quan trọng nhất. Thao tác này giúp lớp make up mịn, bạn sẽ không gặp phải tình trạng cakey.

Ngoài ra, cung cấp đủ độ ẩm còn giúp tiết chế tuyến bã nhờn, bạn sẽ cực kì thoải mái không lo sợ gương mặt bóng dầu. Nên lựa chọn loại dưỡng ẩm kết cấu kết cấu vừa phải, không quá lỏng hay quá đặc. Đặc biệt nên dựa vào tình trạng da hiện tại để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất. Không nên sử dụng mãi một loại dưỡng ẩm trong thời gian quá dài, vì không phải lúc nào tình trạng da cũng giống nhau.

Đừng quên kem chống nắng dù đó là những ngày râm mát

Nên nhớ rằng kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tia UV, không phải khiến không bị đen. Cho dù đang ở trong nhà cũng nên sử dụng kem chống nắng để tránh tác hại sau này như: nám, tàn nhang,… Nên chọn kem chống nắng có chỉ số chống nắng tối thiểu là SPF30+ và cứ sau 2h nên thoa lại một lớp khác.

Ngoài ra, nguyên tắc bắt buộc khi chọn mỹ phẩm đó là phải nhìn vào tình trạng da. Khi chọn kem chống nắng cũng vậy, hãy cân nhắc về làn da của bạn để lựa chọn kem chống nắng vật lí, hóa học hay một loại nào khác.

Che chắn

Che chắn kỹ cho da khi đi ra ngoài bằng cách đội mũ, đeo khẩu trang để tránh nắng, khói bụi và vi khuẩn tấn công làm cháy da, gây mụn.

Uống đủ nước

Nắng nóng làm cơ thể mất nước, da cũng mất nước. Uống nhiều nước giúp bù lượng nước mất đi, cấp nước cho da từ bên trong để cân bằng lượng nước – dầu trên da, hạn chế tiết dầu nhờn quá mức gây mụn, giúp da luôn căng tràn sức sống.

Ăn nhiều trái cây

Bổ sung các loại rái cây có tính mát (cam, dưa hấu, đu đủ, dâu tây, nho…) trong khẩu phần ăn sẽ giúp bổ sung lượng vitamin, một phần bù đắp lượng nước mất đi, giúp da dẻ tươi trẻ, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, bạn nên hạn chế những loại trái cây sau, bởi vì lượng đường trong trái cây cao và chúng thuộc loại “trái cây nóng” nếu dùng nhiều dễ chảy máu can, nổi mụn trứng cá, thậm chí là có hại cho sức khoẻ, đó là: xoài, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt…

Cấp cứu da

Cấp cứu cho da cháy nắng bằng cách cấp nước nhanh nhờ xịt khoáng, hoặc làm dịu da bằng cách đắp mặt nạ thấm toner dành cho da dầu mụn. Ngoài ra, thường xuyên giữ ẩm cho da bằng kem dưỡng sẽ giúp da không bị khô, mụn sau những ngày chơi đùa ngoài trời nắng nóng đổ lửa.

Hy vọng bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ vì đã chuẩn bị cho mình 1 hành trang an toàn bảo vệ cho làn da.