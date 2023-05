Mở rộng thị trường phân khúc gạo cao cấp

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến giữa tháng 4-2023, cả nước đã xuất khẩu gần 2,4 triệu tấn gạo, trị giá 1,251 tỷ USD, tăng 33,70% về số lượng và tăng 44,55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2023, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 531 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Đây được xem là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc đạt 589 USD/tấn, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.