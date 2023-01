Mua vàng sớm, đặt online để tránh đông đúc ngày Vía Thần tài

Nhiều tiệm vàng lớn, có thương hiệu tại TP.HCM đông đúc trong ngày 30/1, tức mùng 9 Tết, trước Vía Thần tài một ngày. Giá vàng giảm, mua vàng sớm trước Vía Thần tài

Tại tiệm vàng Mi Hồng nằm cạnh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), lượng người đổ về mua vàng đông từ sáng đến chiều. Tủ kính trưng bày vàng, khách đứng chờ nhau đến lượt vào mua. Hai cửa hàng của thương hiệu này nằm cạnh nhau nhưng nơi nào cũng rất đông.

Tiệm vàng Mi Hồng nhộn nhịp mùng 9 Tết, trước ngày Vía Thần tài. Ảnh: Phúc Minh

Theo ghi nhận, vàng nữ trang là sản phẩm được người dân mua nhiều nhất tại các tiệm vàng truyền thống trước ngày Vía Thần tài. Mua một chiếc đồng hồ vàng có giá hơn 7 triệu đồng, bà Ngọc Lan (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết thay vì mua vào mùng 10, sợ đông, chen chân không lọt nên quyết định mua vàng mùng 9.

"Như vầy đã là khá đông rồi, ngày mai còn đông khủng khiếp hơn nữa. Thần tài năm nào tôi cũng mua vàng nên khá rành. Mua vàng dịp này chủ yếu là cầu may mắn và tài lộc, chứ tôi không mua nhiều", bà Lan nói.

Quản lý cửa hàng cũng cho biết nhiều người có nhu cầu mua vàng may mắn vào đầu năm, lượng khách dần đông từ mùng 7, mùng 8 và dự kiến mùng 10 sẽ đông nhất.

Tại các tiệm vàng, khách chuộng vàng nữ trang trong dịp Vía Thần tài. Ảnh: Phúc Minh

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn, sức mua cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn so với các ngày trước đó. Tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng (quận 3), ngoài mua nữ trang, khách chuộng nhóm sản phẩm vàng chế tác, vàng tài lộc nhằm đem lại may mắn dịp Vía Thần tài.

Giá vàng mùng 9 Tết diễn biến lạ khi liên tục giảm từ đầu ngày đến cuối ngày. Do đó, nhiều người tranh thủ mua vàng sớm để có mức giá tốt và không phải chịu cảnh chen chúc vào ngày mai (đúng mùng 10).

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC sáng mùng 9 được niêm yết bán ra 67,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng so với phiên cuối tuần. Giá mua vào cũng giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, còn 66,8 triệu đồng/lượng. Đến cuối ngày, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này bán ra tiếp tục giảm thêm 300.000 đồng mỗi lượng, còn 67,4 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá mua vào giảm sâu hơn, còn 66,4 triệu đồng/lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC bán ra đã giảm 800.000 đồng/lượng.

Khách đông đúc chờ thanh toán tại cửa hàng PNJ ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục được điều chỉnh giảm giá trong hôm nay. Cuối giờ chiều, mỗi lượng vàng miếng SJC tại công ty này bán ra còn 67,3 triệu đồng, mua vào thấp hơn 1 triệu: 66,3 triệu đồng/lượng.



Riêng vàng nhẫn PNJ, giá rớt mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn PNJ bán ra cuối tuần trước 56,8 triệu đồng/lượng thì cuối hôm nay (mùng 9), giá bán ra còn 55,7 triệu đồng. Giá mua vào cuối mùng 9 còn 54,5 triệu đồng/lượng.

Đa dạng vàng Vía Thần Tài

Đại diện PNJ cho biết từ mùng 8 Tết, các cửa hàng của doanh nghiệp đã nhộn nhịp đón tiếp khách hàng đến mua sắm. Nhìn chung, thị trường mua sắm thần tài 2023 có nhiều sự thay đổi trong phương thức mua sắm, đa dạng thiết kế về biểu tượng kim miêu.

“Khách hàng cũng đã thay đổi phương thức bằng cách mua sắm online, đặt hàng sẵn tại nhà, sau đó mới ra cửa hàng để nhận sản phẩm. Hơn nữa, hệ thống thanh toán nhanh chóng, tăng cường nhân lực, cách thức tổ chức bán hàng và vận hành chuyên nghiệp... cũng sẽ giúp người dân mua sắm thuận lợi và dễ dàng hơn”, đại diện PNJ cho biết.

Ngoài vàng miếng, vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đa dạng sản phẩm vàng may mắn trong năm mới. Ảnh: Phúc Minh

PNJ có nhiều sản phẩm được chăm chút, thiết kế mang tính biểu tưởng linh vật của Quý Mão 2023. Ngoài ra, còn có bộ vàng Tài Lộc được thiết kế theo từng năm. Khách hàng có đa dạng lựa chọn với các bộ 3 miếng vàng, 6 miếng vàng và 12 miếng vàng.

Các doanh nghiệp lớn khác như DOJI, SJC... dịp này cũng tung ra nhiều bộ sản phẩm vàng đặc biệt dịp Vía Thần tài và đa dạng cách thức mua sắm, nhất là đặt online do thói quen sau Covid-19.

Các tiệm vàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý cho biết sức mua vàng vào mùng 9 khá cao và dự báo sẽ tăng mạnh từ ngày mai, đúng mùng 10 Vía Thần tài.

Theo quản lý cửa hàng vàng Mi Hồng tại quận Bình Thạnh, mùng 10 sẽ phục vụ những khách hàng mua vàng cuối cùng, tức khi nào hết khách mới đóng cửa. Ngoài ra, hầu hết tiệm vàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn cũng cho biết sẽ tăng thời gian mở cửa, bán từ sáng sớm và đóng vào tối muộn ngày Vía Thần tài - mùng 10 tháng Giêng.