Mượn điện thoại, tạo giao dịch giả ngân hàng để lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4-12-2022, Tuấn Anh đến tiệm cầm đồ khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn để giao dịch nhận tiền mặt gần 45 triệu đồng. Sau đó, người thân của Tuấn Anh sẽ chuyển tiền gốc và tiền phí giao dịch vào tài khoản của chủ tiệm là bà M.

Bị can Dương Tuấn Anh. Ảnh: QM

Trong lúc đang ngồi nói chuyện, Tuấn Anh giả vờ mượn điện thoại của bà Mai để đã tạo tên danh bạ số điện thoại của mình nhưng lưu tên là “Ngân hàng Sacombank”.

Lát sau, Tuấn Anh dùng điện thoại của mình tạo tin nhắn giả của “Ngân hàng Sacombank” báo đã chuyển tiền qua tài khoản gửi vào số điện thoại của bà M. Nhận được tin nhắn, bà M. tưởng đã nhận được tiền nên đưa tiền mặt cho Tuấn Anh.

Vài ngày sau, bà M. kiểm tra tài khoản chính nhưng không thấy số dư thì mới biết bị Tuấn Anh lừa nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ được Tuấn Anh khi chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo lần 2 đối với bà M.

Theo PLO