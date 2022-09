Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 185.000 tỷ đồng

Các ngân hàng mới được nới room tín dụng để triển khai các kế hoạch tăng trưởng những tháng cuối năm. Ảnh: HDB

Theo SSI Research, trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt sử dụng kênh OMO và tín phiếu nhằm điều tiết thanh khoản trên thị trường và duy trì một mức nền lãi suất liên ngân hàng VNĐ nhằm tạo một khoảng cách an toàn đối với lãi suất USD và giảm tải áp lực lên tỷ giá.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục bán một khối lượng lớn USD từ dự trữ ngoại hối nhằm hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ trên thị trường.

Cụ thể, tính đến hết tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 115.000 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở (OMO) và 70.000 tỷ đồng thông qua kênh bán ngoại tệ, đưa mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND lên vùng khoảng 3,5% – 4,0%.

Lãi suất tín phiếu và OMO cũng đã được điều chỉnh tăng so với tháng 7, cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng hơn xuyên suốt tháng 8.

Tính đến cuối tháng 8, tỷ giá liên ngân hàng USD/VND chỉ tăng 0,4% so với cuối tháng 7 nhờ các biện pháp điều tiết từ Ngân hàng Nhà nước.

Mặc dù vậy, áp lực về mặt tỷ giá vẫn còn tương đối lớn khi USD duy trì sức mạnh với việc chỉ số DXY đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Các chuyên gia phân tích nhận định, không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh tỷ giá bán USD.

Đối với tín dụng, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy dư nợ tín dụng tính đến hết tháng 8 tăng 9,91% so với đầu năm (tương đương mức tăng 16,2% so với cùng kỳ), hạ nhiệt đáng kể sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 5 (tăng gần 17% so với cùng kỳ), do việc giải ngân chậm lại khi nhiều ngân hàng đã chạm trần tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Tuy nhiên, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về việc bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng. Hạn mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh trong khoảng còn lại của mục tiêu 14% để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, cũng như đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo SSI Research, điều này tương đương với việc sẽ có khoảng 457.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ về cho các ngân hàng.

Nhận định về chính sách điều hành tiền tệ thời gian tới của Việt Nam, ông John Andre, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), cho hay, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang ưu tiên hạ nhiệt lạm phát bằng cách tập trung giảm nguồn cung tiền. Trong khi đó, tại Việt Nam, tín dụng ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Chưa kể, tỷ lệ tín dụng/GDP còn cao và đang có xu hướng tăng.

"Nếu Ngân hàng Nhà nước không kiểm soát tốt tín dụng, các ngân hàng thương mại có thể tăng dư nợ cho vay đến mức bất ổn kinh tế vĩ mô, làm tăng rủi ro liên quan đến lạm phát", ông John Andre nhận xét và nhấn mạnh, việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng của NHNN là cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.