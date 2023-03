Ngân hàng vô danh khiến giới startup ngân hàng chao đảo

Silicon Valley Bank (SVB) (Ảnh: Yahoo Finance)



Một cuộc khủng hoảng trong giới công nghệ đã nổ ra sau khi Silicon Valley Bank (SVB) thông báo bán cổ phần để củng cố tình hình tài chính, sau khi chịu lỗ lớn cho danh mục đầu tư của mình. Sau đó, mọi thứ lao dốc không phanh.

Điều gì đang xảy ra tại SVB?

SVB có trụ sở tại Santa Clara bắt đầu đối mặt với một loạt thách thức sau khi công ty mẹ của nó, SVB Financial Group, thông báo họ đã bán 21 tỉ USD chứng khoán trong danh mục đầu tư và cho biết họ đang tổ chức một đợt chào bán cổ phiếu trị giá 2,25 tỉ USD để củng cố tình hình tài chính.

Nguyên căn, theo các nhà phân tích, đến từ dòng tiền gửi đang ồ ạt chảy ra khỏi ngân hàng này sau sự suy thoái lan rộng trong ngành công nghiệp khởi nghiệp. SVB cũng dự báo thu nhập lãi thuần sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Điều này đã khiến một số nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng vô cùng lo lắng. Trong số này có quỹ Founders Fund của Peter Thiel, Coatue Management và Union Square Ventures.

Theo nguồn tin của Bloomberg, một số nhà đầu tư đã hướng dẫn cho các startup trong danh mục đầu tư của họ hạn chế rủi ro và rút tiền khỏi ngân hàng này.

Các công ty đầu tư mạo hiểm khác đã yêu cầu các công ty trong danh mục đầu tư chuyển một phần tiền mặt của họ ra khỏi ngân hàng, trong khi một số cho biết họ sẽ đứng về phía SVB.

Hệ thống ngân hàng Mỹ chao đảo

Hôm 9/3, cổ phiếu của SVB đã giảm 60%. Giám đốc điều hành của SVB, Greg Becker, đã tổ chức một hội nghị với các khách hàng của ngân hàng, bao gồm cả các nhà đầu tư mạo hiểm, kêu gọi họ “giữ bình tĩnh” để tránh cho ngân hàng rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Các vấn đề của SVB xảy ra đồng thời với việc Silvergate Capital Corp đóng cửa đột ngột, với cú sốc kép gây ra những xáo động trong ngành ngân hàng và đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn.

Chỉ số KBW Bank Index - thước đo của các cổ phiếu ngân hàng - đã giảm 7,7%, mức cao nhất trong gần ba năm.

Sự hỗn loạn của SVB khiến các nhà đầu tư lo ngại về những rủi ro rộng lớn hơn trong giới ngân hàng và khởi nghiệp, theo Reuters.

Cổ phiếu của First Republic (FRC.N), một ngân hàng có trụ sở tại San Francisco, đã giảm hơn 16,5% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020, trở thành cổ phiếu giảm giá nhiều thứ hai trong chỉ số S&P 500.

Zion Bancorp (ZION.O) - ngân hàng có trụ sở tại Salt Lake, tiểu bang Utah (Mỹ) - giảm hơn 12% và quỹ ETF ngân hàng khu vực SPDR S&P (KRE.P) giảm 8% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021.

Các ngân hàng lớn của Mỹ cũng bị ảnh hưởng, như Wells Fargo & Co (WFC.N) giảm 6%, JPMorgan Chase & Co (JPM.N) giảm 5,4%, Bank of America Corp (BAC.N) giảm 6% và Citigroup Inc ( CN) thấp hơn 4%.

Sự sụt giảm hôm 9/3 đã làm bốc hơi hơn 80 tỉ USD giá trị thị trường chứng khoán từ 18 ngân hàng tạo nên chỉ số S&P 500 banks index (SPXBK), bao gồm cả sự sụt giảm 22 tỉ USD giá trị của JPMorgan.

Trong một thỏa thuận khác, SVB cho biết General Atlantic - một công ty tư nhân chuyên cung cấp vốn có trụ sở chính tại New York (Mỹ) - sẽ mua số cổ phần trị giá 500 triệu USD của ngân hàng này.

Bất chấp những lo ngại mới nhất, các nhà phân tích tại công ty môi giới Wedbush Securities cho biết SVB đã nhận được số tiền đáng kể từ việc bán chứng khoán và huy động vốn.

“Chúng tôi không tin rằng SVB đang gặp khủng hoảng thanh khoản”, David Chiaverini, nhà phân tích của Wedbush cho biết trong một báo cáo đề cập đến hoạt động giao dịch của công ty.

SVB có quan hệ sâu rộng với các công ty khởi nghiệp ở Mỹ. Đây là ngân hàng giao dịch công khai duy nhất tập trung vào hoạt động của Thung lũng Silicon và các startup công nghệ.

Trên website ngân hàng, SVB cho biết họ đang hợp tác kinh doanh với gần một nửa số công ty khởi nghiệp được hậu thuẫn bởi vốn đầu tư mạo hiểm của Mỹ. 44% các công ty công nghệ và chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi các quỹ đầu tư Mỹ đã lên sàn vào năm ngoái.

Trong số các khách hàng tên tuổi của SVB có Pinterest Inc.t, Shopify Inc. và công ty an ninh mạng CrowdStrike Holdings Inc.

Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Các công ty khởi nghiệp rút tiền đang tìm kiếm những tổ chức tín dụng khác, nơi họ có thể gửi tiền mặt, trong khi các nhà đầu tư vào các công ty tài chính đang theo dõi chặt chẽ các ngân hàng khác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn.

Nhà sáng lập Pershing Square Holdings Ltd, Bill Ackman thậm chí đã đề xuất một gói cứu trợ của Chính phủ Mỹ để cứu SVB.

Trường hợp xấu nhất đối với tất cả các ngân hàng ở Mỹ đó là mất thanh khoản hoặc lỗ đến mức âm vốn chủ sở hữu. Khi đó, các cơ quan quản lý sẽ phải bán ngân hàng cho một bên có tiềm lực hơn hoặc đóng cửa nó.

Tuy nhiên, việc bán cổ phần của SVB sẽ giúp ngăn chặn điều đó và thời gian sẽ trả lời cho số phận của SVB.

Nguồn: Bloomberg, Reuters