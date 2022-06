Người Đức thiếu bia, người Nhật khó mua xúc xích

Sự thiếu hụt các mặt hàng thực phẩm phổ biến từ bỏng ngô đến sriracha đang tràn vào các nhà hàng và kệ hàng tạp hóa vào mùa hè này. Đây là một dấu hiệu cho thấy chuỗi cung ứng khổng lồ của thế giới vẫn đang chịu nhiều áp lực, theo Bloomberg.

Trong vài tháng qua, nhiều loại thực phẩm trở nên đắt đỏ hoặc khó tìm một cách bất thường. Chúng bao gồm rau diếp ở Australia, hành tây và xúc xích Italy ở Nhật Bản và thậm chí cả bia đóng chai ở Đức. Điều này khiến các doanh nghiệp phải tranh giành để tìm ra các lựa chọn thay thế nhằm cung cấp cho khách hàng của họ.

Vấn đề thường không nằm ở việc thiếu sản phẩm mà là do chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là một cơn lốc của các yếu tố từ thời tiết bất lợi, chiến tranh và nhu cầu tăng trở lại sau đại dịch.

Khi các nhà sản xuất không thể sản xuất đủ chai thủy tinh và lon nhôm, thì khả năng mua những thứ như soda và bia của mọi người sẽ giảm dần. Sự thiếu hụt container vận chuyển và thị trường lao động thắt chặt làm tăng thêm thách thức cho chuỗi cung ứng. Chiến tranh Nga và Ukraine đã khiến những vấn đề này trở nên phức tạp, cắt đứt nguồn cung cấp ngũ cốc và dầu ăn. Điều này đồng thời khiến giá lương thực và năng lượng tăng cao.

Một trong những bổ sung mới nhất cho danh sách các món khó tìm là sriracha. Nhà sản xuất loại nước chấm mang tính biểu tượng, Huy Fong Foods Inc., đã buộc phải tạm ngừng sản xuất do thiếu ớt. Người tiêu dùng đang đổ xô tích trữ, với một số người than thở về “tin tức tồi tệ nhất trong năm” và “những ngày chán ngán”.

Loại nước chấm này đang khan hiếm do nhà sản xuất thiếu nguyên liệu. Ảnh: Bloomberg.

Những người uống bia ở Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chai, một phần là do cuộc chiến ở Ukraine, nơi cung cấp thủy tinh cho các nhà sản xuất bia. New York Times đưa tin các nhà máy bia ở quốc gia yêu thích rượu bia, vốn đã trả nhiều tiền hơn cho điện và lúa mạch, đang kêu gọi khách hàng trả lại những chai bia rỗng.

Tình trạng khan hiếm bỏng ngô ở Mỹ cũng trở thành nguồn gốc gây lo lắng cho khán giả xem phim khi hàng triệu người tìm đến các rạp chiếu phim vào mùa hè - mùa của những bom tấn điện ảnh. Không chỉ thiếu hụt các vật dụng như nắp đậy, cốc và túi giấy, nông dân có thể đang từ bỏ ngô để chuyển sang các loại cây trồng sinh lợi hơn.

Ngay cả rau cũng khó kiếm hơn. Tình trạng khan hiếm rau diếp ở Úc đã khiến KFC đưa bắp cải vào bánh mì kẹp thịt của họ. Gã khổng lồ thức ăn nhanh đã gặp sự gián đoạn chuỗi cung ứng sau khi lũ lụt lớn ở một số khu vực vào đầu năm nay.

Ở Anh, McDonald’s phải chia khẩu phần cà chua, sử dụng một lát thay vì hai. Sự thiếu hụt cà chua là do chi phí sưởi ấm nhà kính cao bằng khí đốt.

Tình trạng khan hiếm khoai tây trên toàn cầu đã gây xôn xao dư luận sau khi McDonald’s phải tạm dừng bán khoai tây chiên cỡ lớn ở một số quốc gia do những khó khăn trong chuỗi cung ứng khiến các lô hàng chậm lại. Các nhà hàng KFC của Singapore đã thay thế khoai tây chiên bằng bánh quế băm.

Tại Kenya, khi KFC hết khoai tây chiên do chậm trễ vận chuyển, người dùng mạng xã hội đã kêu gọi tẩy chay chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh vì không sử dụng khoai tây có nguồn gốc địa phương.

Tại Nhật Bản, tình trạng khan hiếm từ hành tây đến xúc xích Italy, có nghĩa là các quán ăn phải loại bỏ một số món ăn khỏi thực đơn của họ. Saizeriya, một chuỗi nhà hàng Ý kiểu gia đình, đã tạm ngừng tuyển gà nướng vì tình trạng thiếu lao động ở Thái Lan. Nó cũng ngừng món khai vị là xúc xích Italy sau khi Nhật Bản đình chỉ thịt lợn và ngừng nhập khẩu thịt từ Italy sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát.

Madhav Durbha, phó chủ tịch chiến lược chuỗi cung ứng của Coupa Software Inc., cho biết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải suy nghĩ lại về cách thức và nơi họ sản xuất cũng như nguồn cung. Thông qua công nghệ mới và việc lập kế hoạch tốt hơn, họ có thể giảm thiểu sự chậm trễ tiềm ẩn, thất thu và phải “chữa cháy liên tục” để quản lý tình trạng thiếu hụt.