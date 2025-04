Nhà đầu tư chạy theo thông tin sáp nhập, giá đất nền tăng mạnh

Giá đất nền tăng mạnh

Khảo sát của Thế Giới Tiếp Thị, trên các trang mạng xã hội, rất nhiều nhà đầu tư, chủ đất đăng tải các thông tin rao bán đất nền TP.HCM như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn… và một số địa phương lân cận đang được đăng tải. Nhiều mảnh đất được rao bán các thời gian trước mà chưa có người mua nay cũng được rao bán lại, với giá thậm chí còn nhỉnh hơn trước.



Một môi giới bất động sản của một sàn tại TP.Thủ Đức cho biết những ngày qua, nhiều nhà đầu tư đổ về các khu vực giáp ranh TP.HCM để tìm mua đất khu dân cư, đất có sổ hồng. Nhu cầu tăng cao nên giá đất nền (sơ cấp và thứ cấp). Trong đó, phân khúc thứ cấp, đặc biệt là các nền đất có sổ hồng, pháp lý đầy đủ có mức độ tăng giá rất cao.



Nhà đầu tư săn đón đất nền phía Nam sau thông tin sáp nhập. Ảnh: Gia Linh

Người này cho biết tháng trước, một số chủ giao bán vài nền đất tại khu vực giáp ranh TP.HCM nói với khoảng 3,5 tỷ thì nay đã tăng lên 4 tỷ. Khách của tôi nhiều người tranh thủ trước khi các địa phương sáp nhập về TP.HCM nên chấp nhận xuống tiền, ôm hàng. Mấy nay, nhiều người gọi tôi để nhờ dẫn đi xem đất lắm.

Đánh giá của các chuyên gia, Thị trường bất động sản khu vực phía Nam trong các tháng đầu năm2025 đang dần có tín hiệu tích cực. Trong đó, phân khúc đất nền sau thời gian ảm đạm vì ảnh hưởng kinh tế khó khăn, vấn đề pháp lý cũng đang dần chuyển biến.

Đặc biệt, các thông tin sáp nhập tỉnh, thành đã khiến giá đất nền nhiều địa phương tăng nhiệt. Đặc biệt, các khu vực điểm nóng như TP.HCM và vùng giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh… đang có xu hướng tăng nhiệt.

Nhà đầu tư đất nền cần thận trọng

Dữ liệu của DKRA Group về báo cáo thị trường các tháng đầu năm, phân khúc đất nền các tỉnh phía Nam ghi nhận đà tăng trở lại. Trong đó, nguồn cung đất nền TP.HCM và các tỉnh lân cận có cải thiện trong các tháng đầu năm. Cụ thể, trong quý vừa qua, thị trường đón nhận 102 dự án, với hơn 6.530 sản phẩm đất nền chào bán sơ cấp, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới phân bố chủ yếu tại Long An (2.000 nền), Bình Dương (1.800 nền) và Đồng Nai (1.450 nền), TP HCM (300 nền)...Thanh khoản, giao dịch đất nền cũng có sự cải thiện với 430 nền đất được giao dịch, tỷ lệ tiêu thụ đạt 6,6%.

Trong khi đó, về giá bán, thị trường sơ cấp và thứ cấp sau nhiều quý giảm và đi ngang. Đáng chú ý, thị trường thứ cấp có mức tăng đột biến lên tới 20-30%, trong khi mức tăng của thị trường sơ cấp là 2-6%.

Theo đó, đất nền sơ cấp tại TP.HCM trong quý vừa qua có giá thấp nhất là 15,3 triệu/m2 và cao nhất 140 triệu/m2, tăng trung bình 9,2% so với quý trước. Trong khi đó, giá đất nền sơ cấp tại Bình Dương thấp nhất là 12 triệu/m2, cao nhất gần 90 triệu/m2, tăng trung bình từ 33% so với mức giá thấp nhất ghi nhận trong quý 4/2024.

Giá đất nền nhiều khu vực tăng mạnh. Ảnh: Gia Linh

Xét theo khu vực, Bình Dương và TP.HCM là hai thị trường có giá sơ cấp đất nền tăng mạnh nhất 3 tháng qua. Riêng các khu vực lân cận, thị trường Long An ghi nhận mức giá tăng nhẹ khoảng 2-5%, còn Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh vẫn giữ mức ổn định.

Trong khi đó, tại thị trường thứ cấp, giá đất nền tăng mạnh ở đa số các địa phương với mức tăng từ tăng 20-30%. Đáng chú ý, tại một số khu vực “nóng” như Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiều môi giới còn “thổi” giá đất tăng cao từ 25-40%, thậm chí hơn 50% và có hiện tượng sốt ảo. Riêng các khi vực như Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất nền tăng trung bình từ 10-25%.

Trong khi đó, dữ liệu của Batdongsan.com cho thấy giá đất nền nhiều địa phương tại TP.HCM đã tăng đột biến. Cụ thể, đất nền huyện Cần Giờ tăng 107%, Củ Chi tăng 32%, Hóc Môn tăng 7%, Nhà Bè tăng 10%.... Nhu cầu mua đất của người dân, nhà đầu tư cũng tăng 45-50%.

Trong khi đó, giá đất Đồng Nai đã tăng 18-48% so với cùng kỳ, lượt tìm mua tăng 25-40% so với đầu năm. Giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất nền thứ cấp tăng 20-45%, nhu cầu mua tăng trung bình 20-30%. Trong khi đó, các khu vực liền kề TP.HCM như TP.Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) có giá đất tăng từ 6-14%, nhu cầu mua tăng 23-26%.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam - cho hay đà tăng giá chóng mặt của đất nền một số tỉnh thành thời gian gần đây có nhiều nơi là "tăng ảo". Các đối tượng cơ hội lợi dụng thông tin sáp nhập tỉnh, thành để thổi phồng tiềm năng, nắm bắt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) để kích thích nhu cầu mua bất động sản, tạo sóng tăng giá ảo.

Vị chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các "cơn sốt ảo" đất nền. Các thông tin mang tính đầu cơ, tạo nên cơn sốt ảo" như hiện nay có thể để lại nhiều hệ lụy, thua lỗ, chôn vốn cho những người mua cuối cùng - bao gồm nhà đầu tư "đu đỉnh" và người dân địa phương, hai nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Người mua cần tìm hiểu kỹ mặt bằng giá đất khu vực dự kiến đầu tư và nắm rõ tiến độ thay đổi quy hoạch để hạn chế tiền mất tật mang.