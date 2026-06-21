Nhà liền thổ TP.HCM dần lấy lại sức hút, dòng tiền tìm về tài sản tạo giá trị thực
Gia Linh
21/06/2026 8:15 AM (GMT+7)
Sau giai đoạn thị trường phía Bắc tăng nóng, phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét khi sức cầu cải thiện, mặt bằng giá ổn định hơn và nhu cầu khai thác kinh doanh tiếp tục tăng.
Thị trường bất động sản TP.HCM nói chung và phân khúc nhà liền thổ nói riêng đang có nhiều chuyển biến mới. Theo các chuyên gia, đây có thể là thời điểm dòng tiền quay lại với những tài sản có giá trị sử dụng thực thay vì chạy theo các cơn sốt ngắn hạn.
Theo dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn, TP.HCM hiện chiếm gần 49% tổng mức độ quan tâm bất động sản cả nước, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm đối với nhà riêng tại TP.HCM trong tháng 5 tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi xu hướng này tại Hà Nội đang đi xuống.
Giá rao bán nhà riêng phổ biến tại TP.HCM duy trì quanh mức 119 triệu đồng/m2, chỉ bằng chưa tới một nửa so với mức khoảng 253 triệu đồng/m2 tại Hà Nội.
Không chỉ nhà riêng, phân khúc nhà phố cũng đang ghi nhận sự cải thiện về hiệu quả khai thác. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá thuê nhà phố tại TP.HCM tăng 38% so với đầu năm 2025, bất chấp giá bán giảm khoảng 7%. Điều này phản ánh nhu cầu kinh doanh, cho thuê mặt bằng đang phục hồi tích cực hơn.
Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam, nhận định thị trường nhà liền thổ tại TP.HCM vẫn sở hữu nền tảng vững chắc nhờ nguồn cung mới hạn chế kéo dài nhiều năm qua. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, các sản phẩm thấp tầng có pháp lý rõ ràng sẽ tiếp tục được giới đầu tư ưu tiên nắm giữ.Các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực hoặc có khả năng tạo dòng tiền từ cho thuê sẽ là nhóm hưởng lợi khi thị trường bước vào chu kỳ phục hồi mới.
Phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM đang có dấu hiệu tích cực khi mức độ quan tâm của nhà đầu tư bắt đầu tăng. Ảnh: Gia Linh
Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện DKRA Group đánh giá việc hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây hay hệ thống metro đang được thúc đẩy sẽ tạo thêm lực đẩy cho bất động sản thấp tầng, đặc biệt tại TP.Thủ Đức và các khu vực cửa ngõ phía Đông, phía Tây thành phố.
"Khách hàng hiện không còn chạy theo tâm lý lướt sóng như trước mà quan tâm nhiều hơn tới khả năng khai thác sử dụng, yếu tố pháp lý và tiềm năng tăng giá dài hạn", đại diện doanh nghiệp này nhận định.
Ghi nhận thực tế từ thị trường cho thấy nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng quay lại TP.HCM sau thời gian dịch chuyển sang các địa phương phía Bắc.
Anh Nguyễn Đức Phong (nhà đầu tư lâu năm) cho biết anh vừa hoàn tất giao dịch một căn nhà phố tại TP.Thủ Đức (trước đây) với mục đích vừa cho thuê vừa nắm giữ dài hạn. "Đất nội đô TP.HCM ngày càng hiếm. Giá đã không còn tăng nóng nhưng khả năng giữ giá tốt, dòng tiền cho thuê ổn định khiến tôi yên tâm hơn so với những thị trường chỉ kỳ vọng tăng giá", anh Phong chia sẻ.
Theo các chuyên gia, thị trường nhà liền thổ TP.HCM đang bước vào giai đoạn thanh lọc, trong đó những sản phẩm có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ và đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Khi hạ tầng được hoàn thiện và các nút thắt pháp lý dần được tháo gỡ, phân khúc này được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm sáng của bất động sản phía Nam trong giai đoạn 2026-2027.
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