Nhà ở vùng giáp ranh TP.HCM thu hút người thu nhập thấp

Chật vật tìm mua nhà giá rẻ ở TP.HCM

Nhiều năm qua, cùng với tiến trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của "hạt nhân" TP.HCM, bất động sản vùng ven cũng "thay da, đổi thịt", nhất là, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, giá đã neo cao và các vấn đề liên quan đến pháp lý, người mua nhà dần tìm đến các sản phẩm căn hộ vùng tiệm cận.

Theo báo cáo của Savills Vietnam, hiện nay giá căn hộ hạng C tại TP.HCM đã chạm mốc gần 60 triệu/m2, tăng 23% so với năm 2021. Mức giá này đã vượt xa tầm với của giới trẻ mà ngay cả khi có sự hỗ trợ tài chính của chủ đầu tư hay ngân hàng thì họ cũng không mua nổi một căn hộ dù khiêm tốn nhất.

Gần 5 tháng tìm nhà để mua, anh Phạm Khánh (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn chưa thể chọn được sản phẩm vừa ý. Theo đó, anh Khánh cho biết những năm qua, dịch bệnh, công việc thu nhập giảm khiến tài chính vợ chồng anh bị thu hẹp.

Giá nhà TP.HCM liên tục leo thang. Ảnh: H.T

Nắm trong tay 1,5 tỷ đồng, anh Khánh muốn tìm một căn hộ ở TP.Thủ Đức để tiện đi làm. Tuy nhiên, giá căn hộ tại khu vực trên lại quá cao, dao động mức gần 3 tỷ đồng. Các sản phẩm mới mở bán thì chờ mãi không thấy xây mà giá cũng "trên mây" nên anh Khánh chưa thể có nơi an cư đúng mong muốn.

Có thể thấy, chật vật tìm kiếm không có kết quả, những năm gần đây, địa giới hành chính đã không còn là rào cản trong tâm lý nhiều người khi chọn mua nhà. Đặc biệt, nhiều người trẻ mua nhà giờ đây thay vì ưu tiên phải có "hộ khẩu'" TP.HCM đã chuyển sang những khu vực vùng ven với không gian sống rộng rãi hơn, giao thông kết nối tốt, thuận tiện cho con cái học hành.

Theo đó, sau vài tháng tìm nhà ở tại TP.HCM nhưng không được, vợ chồng anh Lê Cường (31 tuổi) đã quyết định chọn mua căn hộ thuộc một dự án tại phường An Bình (Dĩ An, Bình Dương). Anh Cường cho biết giá nhà, căn hộ ở thành phố bây giờ đụng vào là "bỏng tay" nên với khả năng tài chính chỉ khoảng 2 tỷ, anh quyết định về vùng ven sinh sống.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (quận 12) muốn tìm mua một căn hộ với mức tài chính khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng để ở, mà phương án kỳ vọng là mua mới. Tuy nhiên, sau 2 năm tìm hiểu hàng chục dự án, cuối cùng vợ chồng chị lựa chọn mua một căn hộ tại một dự án ở Bình Dương.

Nguồn cung thiếu hụt đẩy giá nhà TP.HCM lên cao. Ảnh: H.T

"Với 2 tỷ đồng để mua được nhà tươm tất tại TP.HCM thật sự rất khó. Tuy nhiên, nếu chịu khó dịch chuyển ra các tỉnh giáp ranh, thuộc vùng ven là vệ tinh của TP.HCM, dòng vốn nhỏ hơn, từ 1,5 tỷ đồng vẫn sẽ có nhiều lựa chọn" - chị Hiền chia sẻ.

Làn sóng mua nhà vùng ven của người làm việc tại TP.HCM gia tăng

Thực tế cho thấy, làn sóng đầu tư bất động sản vùng ven giá vừa túi tiền diễn ra khá mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2022 và dự báo tiếp diễn đến hết năm. Điều này thúc đẩy các dòng vốn 2 tỷ đồng sẽ "chảy" vào thị trường bất động sản tại các tỉnh giáp ranh TP.HCM trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng bậc nhất giúp các dự án căn hộ tại Bình Dương được nhiều người trẻ đến từ TP.HCM lựa chọn chính là hệ thống hạ tầng hoàn thiện và ngày càng tốt hơn. Cùng với giao thông, hệ thống bệnh viện, y tế, trường học, chợ, siêu thị, công viên, khu vui chơi giải trí… tại Bình Dương đang phát triển rất mạnh mẽ.

Theo ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam "Hiện nay, việc di chuyển đi làm mỗi ngày không còn là nỗi lo vì hệ thống giao thông tại các khu vực vùng ven đang phát triển khá tốt, gia tăng khả năng kết nối với TP.HCM. Ví dụ trước đây từ TP.Thủ Dầu Một hay Thuận An, Bình Dương nếu di chuyển về trung tâm TP.HCM thì chỉ có duy nhất theo tuyến quốc lộ 13 và cần ít nhất 1 giờ.

Hiện nay, hệ thống kết nối đã có thêm đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và nhiều tuyến đường nhánh khác. Bản thân quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũng đang được nâng cấp mở rộng lên 6 - 8 làn xe; đoạn qua TP.HCM sau khi di dời Bến xe Miền Đông cũng đang trở nên thông thoáng và cũng đã có dự án nâng cấp mở rộng. Thời gian di chuyển về TP.HCM hiện nay chỉ còn khoảng 30 phút và sắp tới sẽ rút ngắn hơn nữa. Hay khu vực tỉnh Long An cũng được kết nối hạ tầng với TP.HCM một cách nhanh chóng như cao tốc, quốc lộ 1…

Các dự án vùng giáp ranh là lựa chọn của nhiều người lao động. Ảnh: H.T

Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group cho biết: "Trước đây, nhiều người từng đặt câu hỏi này với chúng tôi là tại sao dám nói nhà dưới 2 tỷ đồng mà cao cấp. Tôi khẳng định rằng, giá như vậy nhưng chất lượng xây dựng, trang bị công nghệ tại các dự án của chúng tôi như Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier không thua kém bất kỳ dự án cao cấp nào ở TP.HCM. Hiện nay chúng tôi đang phát triển thêm dự án với nhiều giá khác nhau, nhưng vẫn vừa tầm với thị trường".

Theo ghi nhận của PV, hiện nay một số dự án căn hộ đang thu hút được lượng khách hàng như Legacy Prime (Kim Oanh Group); Phú Đông Sky (Phú Đông Group); Bcons City (Tập đoàn Bcons); NewGalaxy Dĩ An (Tập đoàn Hưng Thịnh); The Emerald 68 Thuận An Bình Dương (Công ty bất động sản Lê Phong)…

Theo các chuyên gia, khái niệm trung tâm cũng được nhiều người trẻ định nghĩa lại, không còn là quận 1 mà có thể là trung tâm của những đô thị vệ tinh, trung tâm của khu vực mà người mua nhà muốn dọn đến sinh sống và làm việc.

Việc giá bất động sản tăng cao vượt khả năng chi trả của nhóm khách hàng trẻ là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp xu hướng dịch chuyển này. Thời gian tới, thị trường giáp ranh TP.HCM sẽ còn tiếp tục thu hút khá đông khách hàng là giới trẻ tại TP.HCM bởi khoảng cách không quá xa trong khi mặt bằng giá còn tương đối dễ chịu.