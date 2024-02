Nhiều ngân hàng "rục rịch" tăng lãi suất tiền gửi

Nhiều nhà băng "rục rịch" điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã thay đổi biểu lãi suất tiết kiệm mới với mức tăng ở một số kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, đối với hình thức gửi tại quầy, ở kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, Sacombank điều chỉnh tăng 0,2 điểm % lên mức 2,4%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 3 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,2 điểm % lên mức 2,5%/năm.

Một số ngân hàng đang rục rịch tăng lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn ngắn. Ảnh: Sacombank

Trong khi đó, đối với lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng được ngân hàng này điều chỉnh tăng 0,1 điểm % lên mức 2,7%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 4 tháng cũng có mức điều chỉnh tăng 0,1 điểm % lên 3%/năm. Đặc biệt, đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 5 tháng được Sacombank điều chỉnh tăng tới 0,4 điểm % lên 3,4%/năm.

Ở biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 - 2 tháng Sacombank cũng tăng thêm 0,2 điểm %, lần lượt lên mức 2,6 - 2,7%/năm. Kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3 điểm % lên mức 2,9%/năm, 4 tháng tăng 0,1 điểm % lên 3,2%/năm. Kỳ hạn 5 tháng tăng 0,4 điểm %, hiện ở mức 3,6%/năm. Các kỳ hạn còn lại vẫn được ngân hàng này giữ nguyên mức lãi suất cũ.

Không riêng Sacombank, Techcombank cũng có động thái tăng lãi suất tiền gửi trong giữa tháng 2/2024, khi đồng loạt tăng 0,2% tại 1 số kỳ hạn ngắn.

Theo đó, khách hàng gửi tiền theo gói "Phát lộc tại quầy" tại kỳ hạn 1 và 2 tháng của nhà băng này dao động từ 2,55 - 2,7%/năm; kỳ hạn từ 3 - 5 tháng dao động từ 2,95 - 3,3%/năm đối với từng đối tượng khách hàng và số tiền gửi.

Đối với khách hàng gửi tiền online, Techcombank áp dụng lãi suất cao hơn từ 0,1 - 0,2 điểm % so với hình thức gửi tiền tại quầy. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng dao động từ 2,75 - 2,9%/năm; kỳ hạn từ 3 - 5 tháng dao động từ 3,15 - 3,5%/năm.

Tuy nhiên, chỉ sau đó vài ngày, Techcombank lại công bố giảm 0,2 điểm % lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 1 - 5 tháng. Lãi suất huy động áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng là 2,55%/năm và 3 - 5 tháng là 2,95%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 6 - 36 tháng giữ nguyên.

Tại Ngân hàng Bản Việt (BVBank), lãi suất tiết kiệm mới nhất được điều chỉnh tăng thêm 0,1-0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dài như 15 tháng (5,5%/năm), 18 tháng (5,6%/năm), 24 tháng (5,7%/năm), 36 tháng (5,9%/năm) 48 tháng (6,1%/năm) và 60 tháng (6,2%/năm).

Tuy nhiên, nhà băng này lại giảm lãi suất ở kỳ hạn từ 6 tháng -11 tháng và giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tháng - 5 tháng.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2024, ACB cũng bất ngờ tăng lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến tại nhà băng này, lãi suất tiền gửi từ 1-3 tháng tăng 0,3%; kỳ hạn 12 và 18 tháng tăng 0,1%.

Theo tìm hiểu của Thế giới Tiếp thị, mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tại các ngân hàng dao động từ 2-3%/năm. Cá biệt, mức lãi suất niêm yết kỳ hạn 1-3 tháng của Vietcombank và Agribank chỉ 1,7%/năm, thấp nhất hệ thống.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, trên thị trường đã không còn ngân hàng nào duy trì mức lãi suất trên 5%/năm. Ở kỳ hạn tiền gửi từ 9-11 tháng, lãi suất phổ biến từ hơn 4%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất chỉ ở mức nhỉnh 5%/năm. Đối với tiền gửi kỳ hạn 24 tháng, các ngân hàng áp dụng lãi suất từ 4,7-5,5%/năm.

Dư địa giảm lãi suất tiền gửi có còn?

Theo báo cáo chiến lược ngành ngân hàng mới công bố của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), đơn vị này cho biết, trong tháng 2/2024, lãi suất huy động ở các kỳ hạn chính tiếp tục đi xuống.

Lãi suất huy động trung bình cho kỳ hạn 6 tháng đang ở mức 4,11%, giảm 31 điểm cơ bản so với tháng 1/2024 và giảm 381 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2023. Còn lãi suất huy động trung bình cho kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 4,84%, giảm 22 điểm cơ bản so với tháng 1/2024 và giảm 359 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo cũng nêu, nhóm ngân hàng nhỏ ghi nhận lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh nhất, với mức giảm 35 điểm cơ bản so với tháng 1/2024 và giảm 412 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2023.

Chuyên gia của Chứng khoán MB (MBS) thì dự báo dự báo lãi suất đầu vào có khả năng tạo đáy trong quý I/2024 vì khó có khả năng giảm thêm khi cầu tín dụng sẽ có xu hướng tăng lên.

Đơn vị này cũng dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ có thể nhích thêm 25 - 50 điểm cơ bản, quay về mức 5,25% - 5,5% trong năm 2024.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì dự báo mặt bằng lãi suất huy động sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng thấp trong hầu hết cả năm 2024, với khoảng 4,85 - 5,35%. Điều này sẽ tạo dư địa cho lãi suất cho vay giảm thêm.

"Lãi suất cho vay bình quân sẽ có dư địa để giảm thêm 0,75 - 1%", KBSV dự báo.

Các yếu tố tạo dư địa để lãi suất cho vay giảm thêm được chuyên gia đưa ra là cầu tín dụng phục hồi nhưng khó có đột biến vì khó khăn tồn đọng từ năm 2023 chưa thể được khắc phục triệt để. Kinh tế Việt Nam cũng được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng quanh mức 6%.

Từ đó, KBSV dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ đạt mức quanh 12 - 13%, thấp hơn mức bình quân 14,5% trong 10 năm qua.

Còn theo Chứng khoán SSI, trong báo cáo chiến lược mới công bố, SSI Research cho biết lãi suất tiền gửi sẽ khó tiếp tục giảm mạnh.

SSI Research dự báo lãi suất tiền gửi 12 tháng vào cuối năm 2024 sẽ khoảng 5,5%/năm, tăng 0,5 điểm % so với 2023. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện tại có thể có khả năng giảm thêm 50 - 100 điểm cơ bản trong nửa đầu năm 2024.

Ngoài ra, SSI Research còn cho rằng NHNN vẫn có dư địa để thực hiện thêm một lần cắt giảm lãi suất chính sách nữa trong năm 2024 khi hoạt động kinh tế chưa thể quay lại xu hướng tăng trưởng tiềm năng.