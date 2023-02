Nhiều siêu thị TP.HCM chung tay bán cam sành không lợi nhuận

Thời gian qua, tại các chợ, điểm bán, cam sành được bày bán có giá rẻ 8.000-12.000 đồng/kg thu hút nhiều người tiêu dùng đến mua. Khảo sát tại một số siêu thị, trên kệ hàng đã xuất hiện cam sành Vĩnh Long được bán với giá rất mềm.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, trước những diễn biến bất lợi cho bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long khi giá cam sành tại vườn giá chỉ 1.000 - 2.000 đồng/kg, nhằm chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn, kích cầu tiêu thụ, đội ngũ thu mua của Saigon Co.op đã trực tiếp đến vườn cam của các hộ nông dân, hợp tác xã tại tỉnh Vĩnh Long, không thông qua thương lái để thu mua với giá tốt nhất cho nông dân.

Các siêu thị đang bán cam không lợi nhuận hỗ trợ bà con trồng cam tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, cam sành được bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra khu vực TP.HCM, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ với giá chỉ 10.500 đồng/kg. Với mức giá này, siêu thị chỉ tính chi phí vận chuyển từ vườn về, không lợi nhuận.

Đồng thời, nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cũng như đẩy mạnh tiêu thụ cam sành, siêu thị Co.opmart, Co.opXtra còn giới thiệu thêm các sản phẩm chế biến từ cam sành như sữa trái cây vị cam, thức uống dinh dưỡng vị cam, sữa chua uống tiệt trùng vị cam…

Đại diện truyền thông Saigon Co.op cho biết, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra sẽ hỗ trợ bà con tiêu thụ khoảng 100 tấn cam sành từ ngày 18 đến 24-2 và có thể tiếp tục tùy vào tình hình thực tế.

Tương tự, đại diện Lotte Mart cho biết nắm bắt được thực tế về thị trường cam sành đang bị tồn lớn, siêu thị đã chủ động làm việc với các đối tác và nhà vườn triển khai chương trình “Cam sành giá tốt đến khách hàng cho các hệ thống Lotte Mart tại miền Nam”.

Theo đó, từ ngày 18-2 giá cam sành mới nhất sẽ được áp dụng cho hệ thống siêu thị Lotte Mart tại miền Nam là 10.900đồng/kg, hệ thống siêu thị Lotte Mart tại Cần Thơ là 9.900 đồng/kg.

Trước đó, tập đoàn Central Retail cũng triển khai chương trình "Đồng hành cùng Nông dân- cam sành Vĩnh Long", áp dụng giá bán không lợi nhuận nhằm để khách hàng của GO!, Big C chung tay ủng hộ người nông dân trồng cam sành.

Vì vậy, đội ngũ của GO!, Big C trực tiếp đến các vườn cam sành để thu mua với giá tốt cho người nông dân (10.000 đồng/kg). Tại khu vực miền Nam, cam sành Vĩnh Long có giá bán không lợi nhuận là 10.900 đồng/kg, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cam sành Vĩnh Long có giá bán không lợi nhuận là 12.900 đồng/kg. Các siêu thị GO!, Big C cam kết sẽ tiêu thụ khoảng 25 tấn cam sành.

