Nợ dưới chuẩn tại VietABank gấp 40 lần so với đầu năm

Khoản nợ dưới tiêu chuẩn của VietABank tăng vọt lên 574 tỷ đồng so với con số hơn 14 tỷ đồng của đầu năm. Ảnh: VietABank

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2023. Theo đó, tính chung cả năm 2023, thu nhập lãi thuần của VAB tăng 21% so với năm trước, đạt gần 1.810 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế của nhà băng này chỉ đạt hơn 928 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước, do tăng đột biến chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Cụ thể, các nguồn thu ngoài lãi giảm sâu dù không đóng góp nhiều vào tỷ trọng thu nhập của ngân hàng. Chẳng hạn, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 36% (6 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác giảm 44% (199 tỷ đồng).

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh kinh doanh của VietABank đến từ khoản lãi hơn 410 tỷ đồng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi năm trước chỉ thu được hơn 42 tỷ đồng.

Năm 2023, VietABank tăng 11% chi phí hoạt động lên mức 909 tỷ đồng do tăng chi từ hoạt động quản lý công vụ. Thêm vào đó, nhà băng này còn trích hơn 675 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (năm trước chỉ trích 61 tỷ đồng), do đó VietABank lãi trước thuế hơn 928 tỷ đồng, giảm 16%.

So với kế hoạch 1.275 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2023, VietABank mới chỉ thực hiện được 73% mục tiêu.



Tổng tài sản VietABank tính đến cuối năm 2023 tăng 7% so với đầu năm, ở mức 112.207 tỷ đồng.

Trong đó, tiền mặt giảm 20% (361 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng đến 56% (2.149 tỷ đồng), phát sinh 3.250 tỷ đồng cho vay TCTD khác trong khi đầu năm không ghi nhận, cho vay khách hàng tăng 10% (69.059 tỷ đồng)…

Về phía nguồn vốn, khoản tiền gửi khách hàng tăng đến 23% (86.694 tỷ đồng), không còn ghi nhận các khoản nợ Chính phủ và NHNN trong khi đầu năm ghi nhận 3.621 tỷ đồng. Tiền vay các TCTD khác chỉ còn hơn 19 tỷ đồng trong khi đầu năm có đến gần 1.070 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 31/12/2023 của VietABank là 1.127 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ là 21,8 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm (30,3 tỷ đồng); nợ có khả năng mất vốn là 530,7 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm (912,7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khoản nợ dưới tiêu chuẩn gấp 40 lần khi tăng vọt lên 574 tỷ đồng so với con số hơn 14 tỷ đồng của đầu năm.

Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1,53% đầu năm lên 1,63%.