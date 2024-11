Eximbank tăng vốn điều lệ ngay trước Đại hội đồng cổ đông bất thường

Lượng tăng thêm (hơn 1.219 tỷ đồng) đến từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023, sau khi trích lập các quỹ, theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank hàng thông qua.

Vào ngày 20/9, Eximbank (mã cổ phiếu EIB) đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%. Năm 2023, cổ đông Eximbank đã hai lần nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 18%.

Một văn phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank. Nguồn: EIB

Theo thông cáo báo chí ngày 26/11 của Eximbank, vốn điều lệ tăng thêm sẽ được dùng để mở rộng hoạt động kinh doanh, giúp mở rộng khả năng cung ứng tín dụng, đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo. Qua đó, cũng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Gần đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã quyết định tăng hạn mức tài trợ thương mại cho Eximbank từ 75 triệu USD lên 115 triệu USD. Hạn mức mới từ ADB giúp Eximbank mở rộng nguồn lực tài chính.

Qua 9 tháng đầu năm nay, Eximbank ghi nhận tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng huy động vốn tăng 9,1% so với đầu năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay cũng tăng 15,1% so với đầu năm và 18,9% so với cùng kỳ.

Theo thông báo từ Eximbank (trụ sở chính hiện nay ở Quận 1, TP.HCM), Đại hội đồng cổ đông bất thường của ngân hàng dự kiến diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội -- là lần đầu tiên ngân hàng này tổ chức 1 đại hội đồng cổ đông tại Hà Nội thay vì TP.HCM.

Bảng hiệu và logo của Eximbank tại 1 văn phòng của ngân hàng này ở TP.HCM. Nguồn: EIB

Những nội dung quan trọng tại đại hội sẽ là thảo luận kế hoạch chuyển trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội (đặt tại quận Hoàn Kiếm) và việc miễn nhiệm nhân sự Eximbank (gồm chức danh thành viên Ban Kiểm sát đối với ông Ngô Tony) theo đề xuất từ nhóm cổ đông lớn.

Trong vòng gần 10 năm qua, Eximbank đã 9 lần thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT). Kể từ khi Chủ tịch HĐQT Lê Hùng Dũng từ nhiệm năm 2015 (ông Lê Hùng Dũng đã qua đời năm 2022), lần lượt các ông hoặc bà Lê Minh Quốc, Lương Thị Cẩm Tú, Cao Xuân Ninh, Yasuhiro Saitoh (người Nhật Bản, đại diện cho ngân hàng SMBC hàng đầu của Nhật), Nguyễn Quang Thông đã ngồi vào ghế này.

Tiếp đó nữa lại là ông Yasuhiro Saitoh (có thời gian không còn đại diện cho phần vốn từ ngân hàng SMBC nữa vì SMBC chấm dứt vai trò cổ đông chiến lược tại Eximbank) và bà Lương Thị Cẩm Tú. Sau nữa là bà Đỗ Hà Phương, và hiện tại Chủ tịch HĐQT Eximbank là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Những lần thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT liên tục như trên chính là những cuộc đối đầu gay gắt giữa các nhóm cổ đông khiến cho Eximbank khó có thể phát triển bền vững như vị thế đã từng có trước kia. Những mâu thuẫn này được xem là lực cản trong thời gian dài tại ngân hàng thương mại cổ phần này.

Chỉ ba ngày trước ngày dự kiến cho Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024, Eximbank công bố tài liệu bổ sung theo kiến nghị của một nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn. Nhóm này đề nghị miễn nhiệm hai Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là ông Nguyễn Hồ Nam (đại diện cho nhóm cổ đông Bamboo Capital Group) và bà Lương Thị Cẩm Tú, cựu Chủ tịch HĐQT Eximbank.