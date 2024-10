Bất ngờ xuất hiện 'người chủ' lớn mới của Eximbank

Để trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB), Vietcombank đã chi ra hơn 1.434 tỷ đồng để sở hữu tỷ lệ vốn trên, theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của EIB, được cập nhật đến ngày 10/10/2024.

Danh sách cổ đông lớn của Eximbank mới được công bố. Nguồn: EIB

Danh sách vừa được Eximbank công bố cho thấy Vietcombank sở hữu hơn 78,79 triệu cổ phiếu Eximbank. Thời điểm Vietcombank mua vào không được công bố.

Danh sách còn bao gồm 3 cổ đông sở hữu trên 1% vốn khác là CTCP Chứng khoán VIX, bà Lương Thị Cẩm Tú và bà Lê Thị Mai Loan. Ngày 13/10, Eximbank đón nhận thêm cổ đông chiến lược Gelex (mã chứng khoán GEX). Tập đoàn có trụ sở chính tại Hà Nội nắm giữ 10% vốn điều lệ của Eximbank, là cổ đông lớn nhất của nhà băng này.

Cổ phiếu của Eximbank đang đối mặt với những đợt sóng ngầm trong thời gian gần đây. Mã EIB có chuỗi tăng giá mạnh kể từ ngày 23/9/2024 sau đó bị bán tháo mạnh phiên 14/10. Việc bán tháo diễn ra sau khi xuất hiện thông tin lan truyền trên các hội nhóm chứng khoán về văn bản kiến nghị liên quan đến nhân sự mới của ngân hàng.

Những thông tin này đã gây lo lắng cho các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh Eximbank đang củng cố bộ máy quản trị với nhiều thay đổi quan trọng.

Theo Eximbank, tài liệu lan truyền trên mạng xã hội vừa qua về “Đơn kiến nghị và phản ánh khẩn cấp về rủi ro nghiêm trọng dẫn đến mất an toàn hoạt động và nguy cơ sụp đổ hệ thống Eximbank” (chỉ có 1 trang đầu và không có chữ ký, không có con dấu).

Ngày 15/10/2024, Eximbank khẳng định tài liệu lan truyền trên mạng xã hội nêu trên không phải là văn bản của Ban Kiểm soát Eximbank và không xuất phát từ ngân hàng.

Eximbank cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh, làm rõ động cơ của hành vi phát tán tài liệu này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng, khách hàng, cổ đông và đối tác.

Theo Eximbank, qua 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng đạt kết quả kinh doanh khả quan. Tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tổng huy động tăng 9,1% so với đầu năm; tăng 12.2% so với cùng kỳ. Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đều tăng qua các quý; trong đó lợi nhuận trước thuế quý III tăng 39% so với cùng kỳ.