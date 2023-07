Đại gia Nguyễn Cao Trí là ai, sở hữu những dự án khủng nào tại Sài Gòn?

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng mới đây có công văn đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí (ngụ quận 3, TP.HCM).



Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan này nhận công văn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Cao Trí. Vụ án đã được Cục khởi tố vào tháng 10/2022, bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào đầu năm nay.

ĐẠI GIA NGUYỄN CAO TRÍ LÀ AI?

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, được biết đến là một trong những doanh nhân nổi tiếng tại TP.HCM. Tên tuổi của ông hiện nay gắn với Capella Holdings. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.

Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Bến Thành Group như Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, ông Trí đã đổi tên Ben Thanh Land thành Công ty CP Tập đoàn Capella (Capella Holdings). Tập đoàn Capella sở hữu một hệ sinh thái “khủng” các doanh nghiệp đa ngành, nổi bật nhất và nổi tiếng nhất chính là dịch vụ ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality).

Hiện Capella Holdings của ông Nguyễn Cao Trí đang sở hữu các thương hiệu nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Giải trí có Air 360 Sky Lounge, Chill Skybar, La Vie En Rose Live Music & Bar; Trung tâm hội nghị tiệc cưới có Chloe Gallery, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall; hệ thống nhà hàng Hoa, Nhật, Việt Nam như San Fu Lou, Sorae, Dì Mai.

Theo thông tin tự giới thiệu, ngoài phát triển hệ thống F&B, Capella Holdings còn tham gia mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác để trở thành một tập đoàn phát triển đa ngành.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng giữ vị trí chủ chốt tại một số ngân hàng, trường đại học… cho tham vọng lấn sân sang các lĩnh vực này.

Ở lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Cao Trí từng giữ vị trí Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) nhiệm kỳ 2019-2024. Tuy nhiên, đầu năm nay, Saigonbank công bố ông Trí không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/1, theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Ở lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, mới nhất, cập nhật từ Trường Đại học Văn Lang cho biết, bà Bùi Thị Vân Anh đã thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng trường của ông Nguyễn Cao Trí.

SỞ HỮU CAO ỐC ĐẤT KIM CƯƠNG SÀI GÒN

Dấu ấn của ông Nguyễn Cao Trí và Capella Holdings cũng rất nổi bật trong lĩnh vực bất động sản.

Cao ốc The One Saigon của Capella Holdings ngay trung tâm quận 1, TP.HCM. Ảnh: Capella Holdings

Tháng 12/2009, Capella Holdings mua lại 51% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty CP XNK Như Ngọc để chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản của công ty này. Sau đó, thành lập Công ty CP TMDV Quảng trường thời đại Bến Thành, thành lập Công ty Tư vấn và Xây dựng Bến Thành.

Tháng 9/2010, Capella Holdings liên kết với Công ty CP Đức Khải, thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành - Đức Khải (71-79 Đồng Khởi, quận 1) với mục đích ban đầu là để hợp tác phân phối dự án chung cư Kỷ Nguyên (Era Town) tại quận 7 do Công ty Đức Khải làm chủ đầu tư.

Cao ốc The One Saigon là một trong những dự án bất động sản nổi tiếng của Capella Holdings. The One Saigon gồm 126 căn hộ với vị trí kim cương ngay giữa lòng trung tâm tài chính quận 1, có 3 mặt tiền đắc địa là đường Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con, Đặng Thị Nhu.

Ông Trí cũng tham gia HĐQT doanh nghiệp bất động sản Khahomex. Khahomex sở hữu nhiều dự án bất động sản như chung cư Khahomex 1, 2, 3 và các trung tâm hội nghị tiệc cưới khác tại quận 4, TP.HCM.

Hiện ông Nguyễn Cao Trí đang giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA). Tuy nhiên, các đơn vị này đều cho biết ông đã “mất liên lạc” từ nhiều tháng nay.