Phố lồng đèn tấp nập người, bánh trung thu giờ chót vẫn ế

30/09/2023 7:00 AM (GMT+7)

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học tấp nập người

Từ 17h chiều 29/9, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) tấp nập người, có nhiều đoạn đường mọi người phải nhích từng chút một mới có thể di chuyển được.

Từ 17h chiều 29/9, phố lồng đèn Lương Nhữ Học quận 5 (TP.HCM) bắt đầu tấp nập người qua lại. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại phố lồng đèn quận 5, từ 17h ngày 29/9, khắp các con đường bao quanh khu vực đường Lương Nhữ Học đông nghịt người. Càng về tối, lượng khách đến phố lồng đèn càng đông, đa phần là các bạn trẻ và những gia đình đưa con nhỏ đi mua sắm, chụp hình lưu niệm.

Những chiếc lồng đèn nhỏ xinh ở đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình lưu giữ kỷ niệm ở phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Anh Chân Phú, chủ cửa hàng bán lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học cho biết, so với những năm trước thì hiện tại bán ít lại, dù mẫu mã đa dạng và giá thành không tăng. Anh Phú bày tỏ: "Do kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch Covid-19 nên sức mua không mạnh bằng những năm trước dịch. Tôi kỳ vọng tối nay sẽ bán hết số lồng đèn còn lại…".

Càng về tối, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học càng đông. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo những tiểu thương bán lồng đèn tại con phố Lương Nhữ Học, loại bán chạy nhất là lồng đèn truyền thống với giá từ 40.000-200.000 đồng/chiếc. Rẻ nhất ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học là loại "tí hon" có giá khoảng 5.000 đồng.

Cảnh tấp nập người qua lại phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học. Clip: Chinh Hoàng

Chị Thu Trang (quê An Giang) cho biết, đây là lần thứ 2 đến phố lồng đèn chơi Trung thu. "Năm ngoái, khi lần đầu đến phố lồng đèn mình đã rất thích vì ở đây nhộn nhịp, tấp nập. Vậy nên năm nay, mình từ An Giang lên TP.HCM đưa con cháu cùng đi. Vì sợ tắc đường không vào được phố lồng đèn nên từ 17h mình đã đến sớm gửi xe".

Cũng theo ghi nhận, không chỉ những gia đình đưa con nhỏ mà các bạn trẻ cũng hào hứng khi đến với phố lồng đèn này để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Để có được bức ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ cho rằng, phải tranh thủ lúc vắng người qua lại để chụp thật nhanh. Tuy nhiên, việc này khá khó khăn vì người ra vào liên tục, không lúc nào vắng khách.

Theo quan sát, tuy phố lồng đèn đông đúc nhưng khu vực phố lồng đèn không xảy ra tình trạng xô đẩy, mất an ninh trật tự. Mọi người đều vui vẻ đi chơi, tận hưởng không khí rộn ràng, náo nhiệt của đêm rằm tháng 8.

Nhiều cửa hàng bán tháo bánh Trung thu vẫn ế

Ở một diễn biến khác, trong đêm rằm tháng 8, nhiều gian hàng bán bánh Trung thu ở TP.HCM dù đã "bán tháo" nhưng vẫn gặp cảnh ế ẩm vì vắng khách. Ghi nhận tại các tuyến đường ở quận 5, quận 8 và huyện Bình Chánh, trong đêm Trung thu 29/9, dù đã đại hạ giá rất nhiều nhưng các gian hàng vẫn gặp cảnh vắng khách.

Nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu ở TP.HCM ế chỏng chơ, mặc dù đã "bán tháo". Ảnh: Chinh Hoàng

Tại đường Nguyễn Tri Phương (quận 5), chủ hàng treo biển mua 1 tặng 4 để thu hút khách nhưng vẫn thưa thớt người mua. Nhiều gian hàng đã dọn sạch bánh Trung thu để trả mặt bằng.

Một chủ hàng trên đường Nguyễn Tri Phương cho biết, chỉ bán đến hết đêm nay là phải dọn dẹp, dù có lỗ cũng phải chịu. Anh Đức Phú (chủ gian hàng bánh Trung thu) cho biết, đã bán được hơn nửa tháng nhưng thấy tình hình không khả quan vì sức mua yếu: "So với năm ngoái thì năm nay chỉ bán được khoảng một nửa. Đêm nay là Trung thu nhưng người mua thưa thớt, tôi chờ mãi từ chiều tới giờ mà thấy mệt mỏi…", anh Phú tiết lộ.

Một cửa hàng lâu lâu mới có khách đến mua bánh Trung thu. Ảnh: Chinh Hoàng

Tương tự như anh Phú, chị My (chủ gian hàng bánh Trung thu) cũng thở dài than thở vì bán ế dù đã giảm giá chỉ còn 30.000 đồng/bánh. Theo chị My, nếu bán không hết thì sẽ mang bánh đi làm từ thiện.

Đến 23h30, một số khách ghé lại tiệm bánh của anh Lương Ý để mua vội 4 chiếc bánh Trung thu về nhà cho gia đình. Anh Ý thổ lộ: "Cố bán được từng nào hay từng ấy, tầm một tiếng nữa sẽ bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp và nghỉ ngơi".

Trong khi đó, tại đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh) dù đã cuối ngày nhưng bánh trung thu trên gian hàng vẫn còn rất nhiều. Chủ tiệm và nhân viên ngồi chờ khách trong vô vọng, thỉnh thoảng mới có người ghé vào mua 1-2 cái bánh mang về với giá tiền từ 30.000-60.000 đồng/bánh.