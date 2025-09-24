Phú Thọ thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 24/9, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Lê Khắc Hiếu, cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh chủ trì buổi họp báo.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho hay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29-30/9 tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Đại hội sẽ được tổ chức với số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay, với 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên, thuộc 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội có 2 nội dung. Thứ nhất, tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thứ hai, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Lê Khắc Hiếu thông tin tại cuộc họp.

Đáng chú ý, đại hội không tiến hành bầu cử khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đại hội sẽ công bố các quyết định của Trung ương về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Điểm nhấn quan trọng tại đại hội lần này là tổ chức 7 tổ thảo luận chuyên sâu theo chủ đề, thay vì thảo luận theo đoàn đại biểu như các kỳ đại hội trước. Số lượng tham luận tại đại hội tập trung vào các chủ đề cốt lõi, bao trùm toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Gồm các nhóm chủ đề về tinh gọn bộ máy, công tác cán bộ; hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển hạ tầng kỹ thuật và đô thị; công tác dân tộc, tôn giáo; an ninh, quốc phòng; giảm nghèo bền vững; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hành dân chủ; phát triển công nghiệp...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ Lương Đức Minh thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đại hội với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”.

Đại hội đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn 2025-2030. Trong đó mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội cũng xác định 10 nhóm chỉ tiêu lớn về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng, an ninh... Trong đó, đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 11-12%/năm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đối với các nhiệm vụ, đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể và 3 đột phá chiến lược. Về các giải pháp, Phú Thọ đã đề ra 4 nhóm giải pháp then chốt nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tạo đột phá tăng trưởng nhanh, bền vững; Phát huy giá trị văn hóa, con người vùng đất Tổ, người Việt cổ, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song đó, phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hội nhập quốc tế; và đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội và sẽ trình tại đại hội thảo luận, bảo đảm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục chương trình, đề án và dự án cụ thể.

Đây được xem là khung hành động chiến lược, đồng bộ và toàn diện, nhằm đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, lễ hội văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Từ các chương trình, hành động, tỉnh Phú Thọ còn bổ sung nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ khen thưởng-kỷ luật để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Về nét mới của công tác tuyên truyền kỳ đại hội này, Phú Thọ sẽ thành lập Trung tâm báo chí hoạt động từ ngày 28 đến hết ngày 30/9/2025 tại Phòng làm việc, Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh; sử dụng các nhóm công nghệ số để phục vụ đại hội tương tác với đại biểu. Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; các nền tảng công nghệ số...

Với sự chuẩn bị bài bản, công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Phú Thọ đang được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sâu rộng từ các xã vùng sâu, vùng xa đến khu vực trung tâm tỉnh tạo không khí vui vẻ, hân hoan, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước thềm Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình được hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ mới. Tỉnh Phú Thọ mới có quy mô dân số hơn 4 triệu người (đứng thứ 11 cả nước), diện tích tự nhiên đứng thứ 15 và quy mô kinh tế đứng thứ 6 toàn quốc.



Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Phú Thọ đều đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 7,5% (trước hợp nhất, Phú Thọ: 8,2%/năm; Vĩnh Phúc: 7,5%/năm; Hòa Bình: 6,68%/năm), cao hơn giai đoạn 2016-2020 (7,0%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều cơ chế, chính sách riêng, có tính đột phá; Quốc phòng, an ninh được tăng cường…