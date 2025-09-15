Phú Thọ tôn vinh 298 điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng gần 300 đại biểu là những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước ở Phú Thọ được triển khai bài bản, hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, phát động nhiều phong trào, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng

Một trong những phong trào nổi bật là “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó đã vận động được hơn 232 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 6.300 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân văn và sự sẻ chia sâu sắc trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu phát động hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đã ghi nhận gần 75.700 đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm thi đua với tổng giá trị làm lợi lên đến hơn 166.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức sáng tạo dồi dào và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ trong các tầng lớp nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu, tổ tự quản bảo vệ môi trường được phát huy hiệu quả. Cùng với đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển sản phẩm OCOP với gần 600 nhóm sản phẩm từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia.

Tấm gương thi đua điển hình tạo dấu ấn nổi bật

Tại hội nghị, 298 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh vì những đóng góp thiết thực trong công tác Mặt trận, xây dựng đời sống cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là sự ghi nhận kịp thời mà còn là nguồn động viên lớn lao để các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị điển hình tiên tiến lần này, coi đây là một dấu mốc quan trọng, mở đầu cho chặng đường thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030.

"Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới vừa được hợp nhất, đây không chỉ là sự kiện mang tính tổng kết và tôn vinh, mà còn là ngọn lửa khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà.

Sự hòa quyện giữa ba vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng – Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) – không chỉ tạo nên một chỉnh thể hành chính mới, mà còn là sự kết tinh của ba dòng chảy tinh thần, nhân lực và trí tuệ, tạo ra nguồn lực to lớn và mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển đột phá của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Đây là thời khắc bản lề, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết, thi đua mạnh mẽ hơn nữa, đưa tinh thần yêu nước thành hành động thiết thực, hiệu quả", Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải được đổi mới toàn diện, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Lấy dân làm gốc, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, tập trung nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội – đó chính là con đường để chính sách trở nên gần dân, sát dân, hợp lòng dân. Chính từ những tiếng nói ấy, chúng ta sẽ có được những chính sách thực tiễn, đúng định hướng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Phú Thọ.

Mỗi tập thể, cá nhân tiêu biểu chính là ngọn cờ đầu, là tấm gương sáng để lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội, để từ đó góp phần xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc", Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nói.