Lên xứ Lạng, một ngày làm nông dân thu hoạch hạt dẻ, thưởng thức đặc sản núi rừng

Hoàng Tính

15/09/2025 8:01 AM (GMT+7)

Những ngày đầu thu, khi tiết trời trở nên mát mẻ, xứ Lạng lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng, mời gọi du khách thập phương tìm về. Một trong những trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn nhất mùa này chính là hành trình đến với những vườn hạt dẻ bạt ngàn, trĩu quả ở phường Lương Văn Tri tỉnh Lạng Sơn

Phường Lương Văn Tri đã tổ chức nhiều hoạt động để thúc đẩy thương hiệu hạt dẻ của địa phương. Ảnh: Hoàng Tính
Cuộc thi trưng bày hạt dẻ và các sản phẩm chế biến từ hạt dẻ 2025. Ảnh: Hoàng Tính
Du khách có thể di chuyển bằng xe điện đến các vườn hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính
Trải nghiệm thú vị khi đến với các vườn hạt dẻ Ảnh: Hoàng Tính
Các nhà vườn đã tạo không gian đặc sắc để du khách có được trải nghiệm đặc sắc nhất tại các vườn hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính
Mỗi du khách sẽ có 1 chiếc giỏ để đi nhặt hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính
Các bạn nhỏ rất thích thú khi được trực tiếp nhặt hạt dẻ tại vườn. Ảnh: Hoàng Tính
Check-in cùng bạn bè tại vườn hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính
Các nhà vườn cũng chuẩn bị trang phục dân tộc để mọi người có được trải nghiệm thú vị. Ảnh: Hoàng Tính
Mọi người rất vui vẻ với trải nghiệm thú vị. Ảnh: Hoàng Tính
Sau khi thu nhặt hạt dẻ, mọi người sẽ mang về tập trung để bóc. Ảnh: Hoàng Tính
Các gia đình đều rất vui khi cùng nhau tham gia hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Hoàng Tính
Trò chuyện với các nhà vườn để tìm hiểu về hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính 
Chụp ảnh với cờ Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Tính

Ảnh: Cờ hoa rợp trời đường phố Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI

Ảnh: Cờ hoa rợp trời đường phố Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đang được triển khai khẩn trương và hoàn thiện.

Khai mạc mùa hạt dẻ Lương Văn Tri 2025 tôn vinh cây làm giàu, hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm ở xứ Lạng

Khai mạc mùa hạt dẻ Lương Văn Tri 2025 tôn vinh cây làm giàu, hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm ở xứ Lạng

Sáng ngày 13/9, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Lương Văn Tri đã long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa hạt dẻ năm 2025

Lạng Sơn - Đối thoại thẳng thắn để gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển

Lạng Sơn - Đối thoại thẳng thắn để gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển

Chiều ngày 12 tháng 9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Sự kiện đã trở thành một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và thực chất, nơi những nút thắt cố hữu về thủ tục hành chính, đất đai, và vốn tín dụng... đã được nhìn nhận trực diện

Quảng Ninh: Có thể cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG

Quảng Ninh: Có thể cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu phường Cửa Ông gấp rút hoàn thành bàn giao diện tích đất triển khai giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện khí LNG trước ngày 30/9. Đặc biệt, với các trường hợp không hợp tác, UBND tỉnh này yêu cầu thực hiện cưỡng chế.

Quảng Ninh: Tìm giải pháp cho hàng loạt dự án công trên toàn tỉnh

Quảng Ninh: Tìm giải pháp cho hàng loạt dự án công trên toàn tỉnh

Mới đây, Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh khóa XIV, nội dung trọng tâm liên quan tới việc thông qua 14 nghị quyết quan trọng.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn vào cuộc tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn vào cuộc tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập

Sáng ngày 11/9 tại xã Tràng Định, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đã có buổi làm việc trực tiếp để lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho Ủy ban MTTQ các xã Tràng Định, Thất Khê, Tân Tiến, Kháng Chiến, Quốc Khánh, Quốc Việt, Đoàn Kết, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp

