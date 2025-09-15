Lên xứ Lạng, một ngày làm nông dân thu hoạch hạt dẻ, thưởng thức đặc sản núi rừng
Hoàng Tính
15/09/2025 8:01 AM (GMT+7)
Những ngày đầu thu, khi tiết trời trở nên mát mẻ, xứ Lạng lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng, mời gọi du khách thập phương tìm về. Một trong những trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn nhất mùa này chính là hành trình đến với những vườn hạt dẻ bạt ngàn, trĩu quả ở phường Lương Văn Tri tỉnh Lạng Sơn
