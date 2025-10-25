Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên sau khi hợp nhất tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chủ đề của Đại hội được xác định là: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.Đại hội dự kiến có 350 đại biểu chính thức tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Toàn tỉnh vận động được trên 133 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, cùng hơn 390 tấn gạo và 750 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão Yagi. Riêng hoạt động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão số 11 đã huy động trên 219,6 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận và điều phối hơn 363 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, trong khi MTTQ các cấp còn hỗ trợ nhiều địa phương khác bị thiên tai như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Bình, Điện Biên, Nghệ An, Sơn La… với tổng kinh phí 9,1 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sôi nổi, đặc biệt là phong trào hiến đất, hiến công lao động. Nhân dân toàn tỉnh đã hiến hơn 450.000 m² đất, đóng góp 58.140 ngày công, làm mới và sửa chữa 19.272 m đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Công tác dân chủ, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 4.620 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp thu trên 38.999 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến đại biểu Quốc hội và HĐND. Mặt trận còn tham gia góp ý vào 20 dự thảo luật, nghị quyết, chương trình của chính quyền, chủ động phản biện xã hội đối với 178 dự thảo văn bản.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, với 24 lớp tập huấn cho hơn 2.600 cán bộ, 100% cán bộ Mặt trận cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hơn 6.500 hoạt động tuyên truyền, đăng tải trên 1.000 tin, bài, phóng sự, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất là Đại hội Mặt trận cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được tổ chức sau khi thực hiện hợp nhất mô hình chính quyền hai cấp và cơ cấu lại hệ thống Mặt trận – đoàn thể. Đây cũng là Đại hội ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, điều hành và quản lý hoạt động Mặt trận.

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, Đại hội sẽ có nhiều hoạt động bên lề thiết thực như: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm tỉnh Thái Nguyên, lễ gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội, và triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên”.

Theo Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất, tuyên truyền cổ động trực quan và bảo đảm an ninh trật tự đang được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai nghiêm túc, đảm bảo Đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.