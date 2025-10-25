Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Hà Thanh - Kiều Hải
25/10/2025 9:54 AM (GMT+7)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên sau khi hợp nhất tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chủ đề của Đại hội được xác định là: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030”.
Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.Đại hội dự kiến có 350 đại biểu chính thức tham dự.
Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Toàn tỉnh vận động được trên 133 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, cùng hơn 390 tấn gạo và 750 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão Yagi. Riêng hoạt động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão số 11 đã huy động trên 219,6 tỷ đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận và điều phối hơn 363 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, trong khi MTTQ các cấp còn hỗ trợ nhiều địa phương khác bị thiên tai như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Bình, Điện Biên, Nghệ An, Sơn La… với tổng kinh phí 9,1 tỷ đồng.
Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sôi nổi, đặc biệt là phong trào hiến đất, hiến công lao động. Nhân dân toàn tỉnh đã hiến hơn 450.000 m² đất, đóng góp 58.140 ngày công, làm mới và sửa chữa 19.272 m đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
Công tác dân chủ, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 4.620 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp thu trên 38.999 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến đại biểu Quốc hội và HĐND. Mặt trận còn tham gia góp ý vào 20 dự thảo luật, nghị quyết, chương trình của chính quyền, chủ động phản biện xã hội đối với 178 dự thảo văn bản.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, với 24 lớp tập huấn cho hơn 2.600 cán bộ, 100% cán bộ Mặt trận cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hơn 6.500 hoạt động tuyên truyền, đăng tải trên 1.000 tin, bài, phóng sự, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất là Đại hội Mặt trận cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được tổ chức sau khi thực hiện hợp nhất mô hình chính quyền hai cấp và cơ cấu lại hệ thống Mặt trận – đoàn thể. Đây cũng là Đại hội ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, điều hành và quản lý hoạt động Mặt trận.
Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, Đại hội sẽ có nhiều hoạt động bên lề thiết thực như: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm tỉnh Thái Nguyên, lễ gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội, và triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên”.
Theo Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất, tuyên truyền cổ động trực quan và bảo đảm an ninh trật tự đang được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai nghiêm túc, đảm bảo Đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện
Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.
Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép
Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.
Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).
Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.
Những chàng trai xứ Lạng: Bỏ phố, về đồi, hái quả ngọt tiền trăm triệu
Thay vì bám trụ ở thành thị với công việc văn phòng ổn định, nhiều bạn trẻ ở Lạng Sơn đã quyết định chọn một lối đi riêng, quay về quê hương, "đánh thức" những quả đồi, mảnh vườn để khởi nghiệp với cây ăn quả.
Siêu dự án Hạ Long Xanh: Mới có hơn 40% hộ bàn giao mặt bằng, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nóng
Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phải khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong công tác phối hợp, đảm bảo hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.
Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện
Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.
Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép
Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.