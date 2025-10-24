Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
PV
24/10/2025 5:36 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).
Theo Quyết định, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên sang Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên theo đúng quy định.
Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, người lao động và người học, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao chỉ đạo Đại học Thái Nguyên hướng dẫn Trường Đại học Y - Dược trong việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, bảo đảm quyền lợi học tập của sinh viên theo đúng quy định hiện hành.
