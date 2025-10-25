Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Theo báo cáo của Trung tâm Quan trắc, tất cả các chỉ số về khoáng chất và hóa học gồm CN⁻, NH₄⁺-N, PO₄³⁻, Cr, Tổng N… đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 52:2017/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất gang thép).

Chỉ có một chỉ số phụ là TSS (tổng chất rắn lơ lửng trong nước) của mẫu đạt 210,3 mg/l, cao hơn quy chuẩn là 150 mg/l. Đại diện Trung tâm Quan trắc cho biết, đây là chỉ số phụ và không còn khi nước rút hoàn toàn, do đó không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe người dân.

Kết quả phân tích khẳng định, nước và bùn từ hồ chứa nước sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên không gây hại cho đất, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh.

Trước đó, sáng 7/10, do mưa lớn kéo dài, hồ điều hòa của Nhà máy Luyện gang thép bị vỡ bờ bao, khiến một lượng lớn bùn đặc tràn xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, làm ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân, trong đó 3 hộ bị bùn tràn trực tiếp vào nhà, nhiều hộ khác bị thiệt hại về hoa màu, ao nuôi thủy sản.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã Nam Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu bùn và nước gửi đi xét nghiệm độc lập, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn.

Việc công bố kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên được đánh giá là cơ sở khoa học quan trọng, giúp xác định mức độ ảnh hưởng thực tế của sự cố, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác giám sát môi trường và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khu vực bị ảnh hưởng.