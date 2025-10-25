Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép
PV
25/10/2025 6:00 AM (GMT+7)
Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.
Theo báo cáo của Trung tâm Quan trắc, tất cả các chỉ số về khoáng chất và hóa học gồm CN⁻, NH₄⁺-N, PO₄³⁻, Cr, Tổng N… đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 52:2017/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất gang thép).
Chỉ có một chỉ số phụ là TSS (tổng chất rắn lơ lửng trong nước) của mẫu đạt 210,3 mg/l, cao hơn quy chuẩn là 150 mg/l. Đại diện Trung tâm Quan trắc cho biết, đây là chỉ số phụ và không còn khi nước rút hoàn toàn, do đó không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe người dân.
Kết quả phân tích khẳng định, nước và bùn từ hồ chứa nước sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên không gây hại cho đất, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh.
Trước đó, sáng 7/10, do mưa lớn kéo dài, hồ điều hòa của Nhà máy Luyện gang thép bị vỡ bờ bao, khiến một lượng lớn bùn đặc tràn xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, làm ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân, trong đó 3 hộ bị bùn tràn trực tiếp vào nhà, nhiều hộ khác bị thiệt hại về hoa màu, ao nuôi thủy sản.
Ngay sau sự cố, chính quyền xã Nam Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu bùn và nước gửi đi xét nghiệm độc lập, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn.
Việc công bố kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên được đánh giá là cơ sở khoa học quan trọng, giúp xác định mức độ ảnh hưởng thực tế của sự cố, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác giám sát môi trường và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khu vực bị ảnh hưởng.
Xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025
Chiều 27/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.
Cận cảnh hàng trăm mộ giả tại Hải Phòng
UBND xã An Khánh (Hải Phòng) đã phát hiện 225 ngôi mộ không có cốt (mộ giả) khi kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
Liên tục xảy ra tai nạn lao động từ đầu năm, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo “nóng” với ngành than
Thống kê của UBND Quảng Ninh cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn lao động tại 10 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phú Thọ hợp nhất 494 trạm y tế, hình thành 166 trạm mới tinh gọn, hiệu quả
Phú Thọ đang xây dựng phương án sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 494 trạm y tế xã, phường hiện nay sẽ được hợp nhất để thành lập mới 148 trạm y tế thuộc cấp xã, phường.
Lạng Sơn: Khi hạnh phúc của người dân là thước đo phát triển
Cùng với tăng trưởng kinh tế thì nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và cách mạng cải cách hành chính, đã được Chính quyền tỉnh Lạng Sơn thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua
Cách mạng thầm lặng trên đồng ruộng Lạng Sơn
Vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi từng là thói quen cố hữu ở Lạng Sơn nhưng bằng chiến lược mưa dầm thấm lâu, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tạo cách mạng thầm lặng, thay đổi ý thức người dân và góp phần hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới