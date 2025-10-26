Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo: Đảm bảo tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường ven sông giai đoạn 1

Dự án Đường ven sông giai đoạn 1 (từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) có chiều dài 11,42km, đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Điểm đầu của dự án nối với tuyến nhánh 5.2 nút giao Đầm Nhà Mạc, điểm cuối nối với đường tỉnh 338 tại Km6+838.

Dự án được triển khai từ tháng 6/2021, với mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng kiểm tra việc GPMB phục vụ thi công dự án đường ven sông giai đoạn 1. Ảnh: QMG

Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công, dự án không thể triển khai đồng loạt các hạng mục. Nguyên nhân do mặt bằng thi công thiếu; toàn tuyến chủ yếu đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu, buộc phải thực hiện phương án thay đất, xử lý nền; nguồn đất và cát đắp khan hiếm. Do đó, công trình phải thực hiện gia hạn theo quy định.

Đến nay, tiến độ của dự án mới đạt trên 60%. Trong đó, cầu Sông Chanh và cầu Sông Rút đã hoàn thành các hạng mục kết cấu chính, chuẩn bị thảm mặt cầu đồng bộ với hạng mục đường. Các nút đầu cầu đã bắt đầu thi công xử lý lún, đắp trả cát thay thế.

Đối với hạng mục đường, hiện đã đào bóc đất yếu, hoàn thành đắp trả cát hạt mịn và trung với khối lượng hơn hơn 360.000m3; đắp đất và bù lún K95 đạt 95,6%; thực hiện gia tải được 97,3% toàn tuyến.

Hiện dự án còn 0,4km tuyến qua địa bàn phường Quảng Yên chưa thể thi công do 14 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Các hộ dân này chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Ngày 25/10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác tổ chức thi công dự án Đường ven sông giai đoạn 1.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn tại. Đồng thời, phường Quảng Yên cần giải quyết dứt điểm những tồn tại về mặt bằng và bàn giao trong tuần tới, tổ chức di dời hạ tầng kỹ thuật còn lại trên tuyến…

Đặc biệt, cần đảm bảo các điều kiện tốt nhất để người dân tái định cư, nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.