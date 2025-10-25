Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Người tiên phong đánh thức thảo mộc quý

Nói đến thành công của Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý, không thể không nhắc đến "thuyền trưởng", ông Hà Viết Quý, Giám đốc công ty.

Ông Hà Viết Quý (bên phải), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý kiểm tra chất lượng nguyên liệu cây thạch đen tại hộ gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Quý chính là người tiên phong thực hiện mô hình liên kết, thu mua cây thạch đen của bà con nông dân, đồng thời mạnh dạn đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến ngay tại xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn.

Cây thạch đen, hay còn gọi là cây lương phấn thảo hoặc sương sáo là loại cây thân thảo, cao chỉ khoảng 40-60cm.

Từ bao đời nay, người dân đã biết dùng thân và lá cây để nấu thành món thạch đen giải khát dân dã. Tại Lạng Sơn, loại cây này được trồng tập trung chủ yếu ở khu vực Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng.

Với diện tích trồng cây thạch đen hàng năm của tỉnh Lạng Sơn vào khoảng 2.000 ha, cho sản lượng ấn tượng hơn 10.000 tấn và mang lại giá trị kinh tế không hề nhỏ.

Riêng khu vực Tràng Định, nơi công ty Đức Quý đặt nhà máy, là "thủ phủ" thạch đen lớn nhất tỉnh Lạng Sơn với diện tích trồng khoảng 1.300ha, đạt sản lượng hơn 7.000 tấn mỗi năm.

Nhận thấy tiềm năng to lớn của loại cây này, nhưng cũng thấu hiểu nỗi lo "được mùa mất giá" của bà con, ông Hà Viết Quý đã quyết tâm xây dựng mô hình chế biến sâu.

Nhà máy của Công ty Đức Quý ra đời không chỉ để sản xuất bột thạch xuất khẩu, mà còn mang một sứ mệnh xã hội: Tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho chính những người dân địa phương.

Anh Hoàng Văn Đức – Bí thư, Trưởng thôn, thôn Hợp Lực, xã Tân Tiến cho hay: Trên địa bàn thôn có 65 hộ gia đình thì gần như 100% các hộ đều trồng cây thạch đen để phát triển kinh tế, nhà ít thì 1-2 sào nhà nhiều thì 5-6 sào, nếu như được mùa được giá mỗi sào cũng thu được tầm 10 triệu.

Hành trình chinh phục "giấy thông hành" Halal

Tham vọng của ông Quý và Công ty Đức Quý không dừng lại ở các thị trường truyền thống.

Ký kết thỏa thuận đưa thạch đen vào thị trường Nam Á

Đích ngắm của doanh nghiệp là thị trường Halal – một thị trường toàn cầu rộng lớn với quy mô hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi. Đây là một thị trường có nhu cầu và quy mô rất lớn, với sự tham gia tích cực của nhiều quốc gia Hồi giáo.

Tuy nhiên, để một sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm, được chấp nhận tại các quốc gia này, yêu cầu bắt buộc là phải có chứng nhận Halal.

Đây chính là "tấm giấy thông hành" quan trọng nhất. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc có được giấy chứng nhận Halal là đòi hỏi tiên quyết để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường các quốc gia Hồi giáo.

Tiêu chuẩn Halal đối với thực phẩm phức tạp hơn, nó không đơn thuần chỉ là nguyên liệu đầu vào. Quy định của Halal yêu cầu quá trình chuẩn bị thực phẩm Halal phải tuân theo các quy tắc Hồi giáo. Hơn nữa, tính toàn vẹn, an toàn và vệ sinh của sản phẩm được duy trì trong suốt chuỗi cung ứng.

Điều này có nghĩa là Công ty Đức Quý phải kiểm soát toàn bộ quy trình, từ khâu thu mua cây thạch đen của bà con đến nhà máy chế biến, đóng gói và vận chuyển. Mọi công đoạn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đặc thù của Hồi giáo, đảm bảo sự tinh khiết, an toàn và vệ sinh tuyệt đối.

Nhưng bằng sự đầu tư bài bản và quyết tâm cao độ, tháng 9/2025 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã thành công trong việc chinh phục thị trường Halal.

Sản phẩm bột thạch đen của công ty đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu, trở thành một trong số các doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia vào thị trường này.

Sự kiện này là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư ngày càng nghiêm túc của doanh nghiệp Việt vào thị trường Halal, một xu hướng đang gia tăng trong những năm gần đây.

Thành công của Đức Quý không chỉ mang ý nghĩa cho riêng doanh nghiệp mà còn mở ra một hướng đi chiến lược cho nông sản Việt Nam. Sản phẩm bột thạch đen từ cây sương sáo chính là một minh chứng điển hình cho thế mạnh này.

Thành công này sẽ mở ra hướng đi quan trọng cho ngành Nông nghiệp Lạng Sơn, Công ty Đức Quý và cây thạch đen.

Thành công đưa thạch đen Lạng Sơn vào thị trường Halal của Công ty Đức Quý không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng mà còn khẳng định năng lực doanh nghiệp Việt nâng tầm nông sản, mở ra cơ hội xuất khẩu giá trị cao.