Quảng Ninh mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng
Quang Sơn
19/05/2026 6:23 PM (GMT+7)
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng thủy văn, trong 12 giờ qua (từ 03h00 đến 15h00 ngày 19/5/2026), địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. lượng mưa đo được tại một số trọng điểm ở mức rất cao, điển hình như tại phường Cẩm Phả đạt 235,8mm, phường Mông Dương đạt 154,2mm. Tại khu vực các huyện miền Đông, lượng mưa cũng ghi nhận ở mức lớn như xã Đầm Hà 130,8mm và xã Quảng Tân 128,8mm.
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng nước tích tụ trong đất đã đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng sụt lún đất tại nhiều khu vực trong tỉnh.
Tình trạng lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân. Thiên tai cũng nguy cơ làm phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây sập đổ nhà cửa và thiệt hại nặng nề cho các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Do mưa lớn dồn dập, hiện nay tại nhiều khu vực thuộc miền Đông của tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Mưa lũ cũng làm tê liệt, tắc nghẽn giao thông tại một số tuyến đường, khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa
phương và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai
các biện pháp ứng phó cấp bách. Các đội cứu hộ, lực lượng xung kích đã tổ chức ứng
trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, tiến hành phân luồng giao thông tại các
khu vực ngập lụt, ngầm tràn và chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
thiên tai. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, theo
dõi sát sao tình hình thời tiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.
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