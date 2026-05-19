Thái Nguyên: Khởi công tổ hợp trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu: Động lực mới cho kinh tế xanh

Hình thành mô hình kiểu mẫu mới cho ngành trà Việt Nam

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, đối tác và người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự lễ khởi công các dự án. Ảnh: Ngô Huy

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một tổ hợp đầu tư quy mô lớn mà còn thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số nông nghiệp và xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Quân Chu nhấn mạnh, tổ hợp dự án được kỳ vọng trở thành mô hình phát triển mới của vùng chè Thái Nguyên, nơi nông nghiệp xanh, công nghệ cao, du lịch sinh thái và văn hóa bản địa cùng cộng hưởng để tạo nên giá trị bền vững.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Quân Chu phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: Ngô Huy

Nổi bật trong tổ hợp là Dự án Khu Nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao & vùng nguyên liệu chè hữu cơ với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Dự án quy hoạch vùng nguyên liệu hữu cơ tập trung khoảng 300ha, ứng dụng đồng bộ công nghệ cao và chuyển đổi số toàn diện từ vùng trồng, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc đến xây dựng thương hiệu quốc tế.

Theo chủ đầu tư, dự án được định hướng trở thành mô hình kiểu mẫu của ngành trà Việt Nam khi tích hợp các tiêu chuẩn ESG, công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ thống “hộ chiếu sản phẩm” nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu.

Không dừng ở mục tiêu sản xuất, dự án còn hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà truyền thống, phục dựng các không gian trải nghiệm trà, phát triển du lịch sinh thái và kinh tế trải nghiệm. Qua đó, cây chè được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch bền vững của Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Đỗ Đức Công – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Cây chè không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là bản sắc và niềm tự hào của địa phương. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11 về phát triển ngành chè giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu đưa tổng giá trị sản phẩm từ cây chè đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.

Ông Đỗ Đức Công – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Ngô Huy

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, việc đầu tư Khu tổ hợp Nhà máy sản xuất chè và vùng nguyên liệu chè hữu cơ tại Quân Chu là bước đi đúng hướng, góp phần hình thành chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu, chế biến đến xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị cây chè và thu nhập cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

Ngay trong khuôn khổ lễ khởi công, hai bộ sưu tập trà từ nguyên liệu chè trung du và chè Shan tuyết cổ thụ tích hợp công nghệ truy xuất nguồn gốc số hóa cũng chính thức được ra mắt, cho thấy tham vọng nâng tầm thương hiệu trà Việt theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Sân golf Quân Chu hướng tới chuẩn sinh thái quốc tế

Song hành với dự án trà công nghệ cao là Dự án Khu tổ hợp văn hóa, thể dục thể thao sân golf Quân Chu do Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Le Mont làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sân golf 18 hố cùng hệ thống dịch vụ, nghỉ dưỡng và công trình phụ trợ trên diện tích gần 90ha, được quy hoạch theo mô hình sân golf sinh thái thế hệ mới.

Điểm nhấn của dự án là vị trí nằm bên sườn Đông dãy Tam Đảo, hướng tầm nhìn ra Hồ Núi Cốc, nơi hội tụ cảnh quan sơn thủy đặc sắc của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Ông Lê Đăng Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Le Mont cho biết, doanh nghiệp hướng tới xây dựng tổ hợp sân golf sinh thái đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn bảo tồn tối đa cảnh quan tự nhiên đặc biệt của Quân Chu.

“Toàn bộ quy hoạch sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt, từ bảo vệ rừng, giữ địa hình tự nhiên, bảo tồn nguồn nước đến giảm thiểu tối đa hóa chất trong vận hành, hướng tới sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn sinh thái”, ông Khoa nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Ngô Huy

Theo đánh giá của giới đầu tư, với lợi thế cảnh quan tự nhiên hiếm có cùng định hướng phát triển xanh, dự án sân golf Quân Chu được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp của miền Bắc.

Kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới cho Thái Nguyên

Tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao quyết tâm đầu tư của các doanh nghiệp tại Quân Chu, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả.

Một trong những điểm nhấn được nhắc tới tại lễ khởi công là việc áp dụng cơ chế “luồng xanh 24 giờ” trong giải quyết thủ tục đầu tư, thể hiện tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ và tư duy đồng hành cùng doanh nghiệp của địa phương.

Các phương tiện, thiết bị, máy móc sẵn sàng cho ngày khởi công dự án. Ảnh: Ngô Huy

Từ góc độ chiến lược phát triển, tổ hợp dự án Quân Chu không chỉ đơn thuần là dự án đầu tư kinh tế, mà còn được xem là mô hình “Công - Tư đồng kiến quốc”, nơi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong đầu tư còn người dân là trung tâm thụ hưởng.

Trong bối cảnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái và thu hút đầu tư xanh, tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu được kỳ vọng sẽ mở ra cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của tỉnh.

Đồng thời, dự án cũng góp phần từng bước tái định vị thương hiệu trà Thái Nguyên theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái du lịch nông nghiệp, nghỉ dưỡng sinh thái và kinh tế trải nghiệm đặc sắc của vùng trung du miền núi phía Bắc.